Rüşdü Saracoğlu kimdir, neden öldü? Şükrü Saracoğlu'nun torunu

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu'nun hayatı, biyografisi ve ölüm nedeni merak ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 1987-1993 yılları arasındaki başkanı Rüşdü Saracoğlu, 24 Mayıs 2025’te 77 yaşında hayatını kaybetti.

Ekonomist ve eski devlet bakanı olarak Türk ekonomi ve siyaset sahnesinde önemli bir yer edinen Saracoğlu’nun vefatı, TCMB’nin resmi hesaplarından duyuruldu.

RÜŞDÜ SARACOĞLU KİMDİR?

Rüşdü Saracoğlu, 1948 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümünü tamamladı.

Doktora derecesini 1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümünde aldı. Minnesota ve Bostan Collega'da öğretim görevlisi olarak çalıştı.

IMF'de ekonomist olarak görev alan Saracoğlu, Merkez Bankası Başkanlığı, Makro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

1996-1999 yıllarında Anavatan Partisi’nden (ANAP) İzmir Milletvekili seçilerek TBMM 20. Dönem’de yer aldı ve 53. Hükümet’te Devlet Bakanlığı yaptı.

Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı olarak 2007’ye kadar görev yaptıktan sonra Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. 2013 yılında iş hayatını bırakan Saracoğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.

RÜŞDÜ SARACOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Rüşdü Saracoğlu, 24 Mayıs 2025’te kalp rahatsızlığı nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. TCMB’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, Saracoğlu’nun vefatından duyulan üzüntü ifade edilerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

RÜŞDÜ SARACOĞLU ŞÜKRÜ SARACOĞLU’NUN NEYİ?

Rüşdü Saracoğlu, eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu’nun torunu ve eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Aydın Saracoğlu’nun oğludur.

Mehmet Şükrü Saracoğlu, 1942-1946 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Başbakanı olarak görev yapmış ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlığını da üstlenmiş önemli bir isimdir.