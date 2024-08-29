Saat&Saat’te okula dönüş için geri sayım başladı!

Türkiye’nin saatçisi Saat&Saat’in en renkli, kullanışlı ve dayanıklı çocuk saatleri, minik bileklerde yerini almaya hazır.

Saat&Saat, çocuklara zaman yönetimi ve saat alışkanlığı kazandıracak, minik bilekleri süsleyen renkli ve eğlenceli saatlerle okula dönüşü kutluyor.

Yeni okul döneminde çocuklarına güzel bir hediye vermek isteyenler; güvenlik ve eğlencenin buluştuğu akıllı saatlerden, çocukların ilgisini çekecek renkli ve figürlü tasarımlara kadar birbirinden farklı çocuk saatlerini ve sürpriz indirim fırsatlarını Saat&Saat’te bulabiliyor.

LACOSTE

Efsanevi Lacoste kalitesinin en minik temsilcisi olan Lacoste.12.12 Kids, markanın çok sevilen 12.12 koleksiyonunun çocuk serisi olarak tasarlandı. Pembe, mavi, siyah, beyaz başta olmak üzere farklı renk seçeneklerinin sunulduğu bu model; 33 mm çapındaki yuvarlak lacivert kasası, yine aynı renkteki silikon kayışı ve kadranında yer alan dikkat çekici Lacoste arması ile tarz sahibi miniklere hitap ediyor.

Ürün kodu: LAC2030043

U.S. POLO ASSN

Enerjik ve renkli bir tarzdaki bu sportif model, turuncu kadranı ve kasasıyla minik bileklerde hemen dikkat çekecek. 37 mm çapındaki plastik kasası ve turuncu silikon kayışıyla göz alan saat, farklı renk seçenekleri ve U.S. Polo Assn.'in güvenilir kalitesiyle çocuğunuzun stilini tamamlıyor.

Ürün kodu: USPA2007-09

TCL

Teknoloji meraklısı çocuklar için mükemmel bir akıllı saat olan “Movetime Family Watch”, pembe renkteki kasası ve silikon kayışı ile sportif şıklığı işlevsellik ile buluşturuyor. 1.54” IPS dokunmatik ekranı, çift çekirdekli işlemcisi ve 2MP kamerası ile hem eğlenceli hem de kullanışlı olan bu akıllı saat; IP65 dayanıklılığı sayesinde suya ve toza karşı korunurken, 800mAh bataryası ile uzun süreli kullanım sağlıyor. TCL tarafından geliştirilmiş bu model, konum ve mesajlaşma özellikleriyle çocuklarınızın güvenliğine katkı sağlıyor.

Ürün kodu: MT42X

XONIX

Çocuk saati denince akla gelen figürlü, rengarenk saatler, XONIX’ten! Markanın öne çıkan çocuk saati modelinde, silikon kayış kuş, ağaç ve çiçek figürleriyle süslendi. 30 mm çapındaki mor plastik kasası, beyaz kadranı ve mor silikon kayışıyla tamamlanan model, çocuğuna saat kullanma alışkanlığı ve zaman yönetimi yeteneği kazandırmak için ideal. Farklı renk seçenekleriyle XONIX çocuk saatleri, miniklerin her anını renklendirmeye hazır!

Ürün kodu: XOX-KC003

Yeni okul döneminde çocuklarına saat hediye almak isteyenler; 26 Ağustos – 15 Eylül arasında kırmızı etiketli ürünlerde ek %20 indirim ve Xonix marka çocuk saatlerinde %25’e çıkarılan sezon indirimi fırsatından faydalanabilir.

Çocuklarınızın minik bileklerinde şıklık ve eğlenceyi bir arada yaşatacak en iyi saat modelleri Saat&Saat mağazaları, www.saatvesaat.com.tr adresinde sizi bekliyor.

SAAT&SAAT HAKKINDA

Saat&Saat’in yolculuğu, 1971 yılında toptan saat ticaretiyle başlayan bir serüvene dayanmaktadır.

1994 yılında kurulan Saat&Saat, toptan saatçilik sektöründeki köklü varlığından temel alan deneyimlerin distribütörlük ve perakendeye taşınmasıyla sektöre güçlü bir giriş yapmıştır.

2005 yılında ilk mağazasını Cevahir AVM’de açarak perakende sektörüne atılmış, 2009 yılında ise SaatveSaat e-ticaret sitesiyle online satış kanalına giriş yapmıştır.

Kuruluş yılında portföyüne kattığı ilk yurt dışı distribütörlük markası Adidas ve hemen ardından DKNY ile büyümeye başlayan Saat&Saat yıllar içinde; Raymond Weil, Maurice Lacroix, Universe Constant, Versace, Ebel, Jacques Philippe, Boss, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Welder, Fossil, Philipp Plein, Gc, Calvin Klein, Furla, Ted Baker, U.S Polo Assn., Kenneth Cole, Tory Burch, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas, Milano X Change gibi dünya çapında ün kazanmış 30’dan fazla markayı portföyüne kattı.

Marka bilinirliği %85 olan Saat&Saat; 158 mağaza ve shop-in-shop, 469 bayi, www.saatvesaat.com.tr, tüm pazaryerleri ve 25 ülkedeki yurt dışı dağıtım ağı ile ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. 30 yıllık deneyimiyle Türkiye genelinde tüm markalara “Kapsamlı Teknik Servis” hizmeti sağlamaktadır.