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Şimdi kimse bilmiyor! Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı saat kulesinde dikkat çeken lamba

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şimdi kimse bilmiyor! Sultan Abdülhamid&#039;in yaptırdığı saat kulesinde dikkat çeken lamba
Sultan Abdülhamid Han, Hava Durumu Tahmini, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat’ta saat kulesi zamanın yanı sıra bir başka özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 1902 yılında yapılan saat kulesinin üzerinde bulunan lamba ile halk 1960 yılına kadar hava durumunu öğreniyordu.

Sultan Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılında imparatorluğun dört bir yanına saat kuleleri inşa edildi.

Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı saat kulesindeki lambaların hikmeti! - 1. Resim

Bu kulelerden biri olan Tokat saat kulesinde sadece zaman öğrenilmiyor hava durumu da takip ediliyordu.

Saat kulesinin tepesindeki esrarengiz lambanın, o dönemin hava durumu göstergesi olarak kullanıldığı öğrenildi. Eğer lamba kırmızı yanıyorsa havanın karlı, yeşil yanıyorsa yağmurlu ve sarı yanıyorsa güneşli olacağı anlaşılıyordu.

Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı saat kulesindeki lambaların hikmeti! - 2. Resim

Yapılan meteorolojik ölçüm ve tahminlere göre görevliler ilgili lambayı yakıyordu. Bu sistemle Tokatlılar bir gün önceden hava durumu hakkında bilgi sahibi oluyordu. Tokatlılar günlük hayatlarını lambanın renklerine bakarak planlayabiliyorlardı.

Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı saat kulesindeki lambaların hikmeti! - 3. Resim

1960 yılına kadar aktif kullanılan bu lamba günümüzde ise bakımsızlık yüzünden çalışmıyor. Tokatlılar artık hava durumu tahminlerini öğrenmek için telefon, bilgisayar veya televizyon gibi modern iletişim araçlarını kullanıyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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