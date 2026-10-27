Türkiye’de saatlerin geri alınıp alınmayacağı, ekim ayının son günlerinde yeniden merak konusu haline geldi. Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümünde 25 Ekim 2026 Pazar günü saatlerin 60 dakika geri alınması Türkiye’de de benzer bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Saatler geri alındı mı, Türkiye kış saatine geçecek mi soruları ise vatandaşların gündeminde.

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Avrupa’nın birçok ülkesinde 2026 yılı kış saati uygulaması 25 Ekim Pazar günü başladı. Almanya başta olmak üzere Orta Avrupa saat diliminde bulunan ülkelerde yerel saat 03.00’ten 02.00’ye çekildi. Değişiklikle birlikte söz konusu ülkeler yaz saati uygulamasını sona erdirerek standart saat düzenine döndü. Peki saatler geri alındı mı, Türkiye kış saatine geçecek mi?

SAATLER GERİ ALINDI MI?

Avrupa’da saat değişikliği genellikle mart ve ekim aylarının son pazar günlerinde gerçekleştiriliyor. İlkbaharda saatler bir saat ileri alınırken sonbaharda aynı süre kadar geri çekiliyor. Avrupa'da bu sene de 25 Ekim'de saatler geri alındı.

Saatler geri alındı mı, Türkiye kış saatine geçecek mi?

TÜRKİYE KIŞ SAATİNE GEÇECEK Mİ, SAATLER GERİYE ALINACAK MI?

Türkiye’de kış saati uygulamasının kaldırılmasına ilişkin karar, 8 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla duyurulmuştu. Gün ışığından daha fazla yararlanılması sebebiyle kış saati uygulaması 2016 yılından bu güne dek uygulanmıyor. Kararla birlikte daha önce sonbaharda saatlerin bir saat geri alınmasını öngören hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Düzenlemenin ardından Türkiye’de mevsime bağlı saat değişikliği yapılmaması esas alındı. Böylece ilkbaharda saatlerin ileri, sonbaharda ise geri alınması şeklindeki uygulama sona erdi. Türkiye, yıl boyunca UTC+3 saat diliminde kalmayı sürdürdü. Bu nedenle bu sene de Türkiye kış saatine geçmeyecek ve saatler geriye alınmayacak.

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