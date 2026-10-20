Mesai saatleri değişiyor mu? Türkiye'de mesai saati kısalacak mı?

Dünyanın farklı ülkelerinde çalışma süresini düşürmeye yönelik reformlar gündeme gelirken Türkiye’de de mevcut 45 saatlik haftalık çalışma düzeninin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak ediliyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, kaleme aldığı yazıda çalışma saatlerinin kısaltılması gerektiğine dikkat çekerek haftalık sürenin 40 saate indirilmesi ve iki günlük hafta sonu dinlenmesinin güvence altına alınması yönünde çağrıda bulundu. Şimdi ise ''Mesai saatleri değişiyor mu? Türkiye'de çalışma saati kısalacak mı?'' soruları gündemde yerini buldu.

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Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereği haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olabiliyor. Bu süre, aksi kararlaştırılmadığında haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde dağıtılıyor. Tarafların anlaşmasıyla günlük çalışma süresi sınırları gözetilerek farklı çalışma düzenleri de uygulanabiliyor. Peki, mesai saatleri değişiyor mu? Türkiye'de çalışma saati kısalacak mı?

Mesai saatleri değişiyor mu? Türkiyede mesai saati kısalacak mı?

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Türkiye’de mesai saatlerinin değişip değişmeyeceği, haftalık çalışma süresinin azaltılmasına yönelik açıklamaların ardından gündeme geldi. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, çalışma hayatına ilişkin değerlendirmesinde mevcut düzenin yeniden ele alınmasını önerdi. Ülkemizde mesai saatlerini değiştiren yeni bir yasal düzenleme ise henüz yürürlüğe girmedi.

Mesai saatleri değişiyor mu? Türkiyede mesai saati kısalacak mı?

Karakaş, haftalık çalışma süresinin ücret kesintisi yapılmadan 40 saate düşürülmesi gerektiğini ayrıca çalışanlara haftada iki gün kesintisiz dinlenme hakkı tanınması çağrısında bulundu.

Önerinin çalışanların ailelerine daha fazla zaman ayırmasına ve iş hayatındaki yorgunluğun azalmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Dünyanın farklı ülkelerinde çalışma saatlerinin kısaltılmasına yönelik adımlar da tartışmaları destekleyen örnekler arasında gösterildi.

Mesai saatleri değişiyor mu? Türkiyede mesai saati kısalacak mı?

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA SAATİ KISALACAK MI?

Türkiye’de haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi yönündeki çağrı, milyonlarca çalışanın gündeminde. Mevcut İş Kanunu’na göre genel haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olarak uygulanıyor. İsa Karakaş, bu sürenin ücretlerde kesinti yapılmadan azaltılması ve iki günlük dinlenme düzeninin güvence altına alınması gerektiğini ifade ediyor.

Karakaş’ın önerisi, uzun mesai saatlerinin çalışan sağlığı ve iş verimliliği üzerindeki etkilerine dayanıyor. Daha kısa çalışma süresinin çalışanların özel hayatlarına daha fazla zaman ayırmasını sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Mesai saatleri değişiyor mu? Türkiyede mesai saati kısalacak mı?

İsa Karakaş mesai saatlerinin kısalması gerektiğine yönelik yazısında ''Haftalık çalışma süresi maaş kesintisi yapılmaksızın derhal 40 saate çekilmelidir. İki gün kesintisiz hafta sonu izni anayasal ve yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Bu geçiş, sosyal diyalogla; devlet, işveren ve çalışanın ortak aklıyla kademeli olarak planlanmalıdır. Az olsun, öz olsun. Dinlenen toplum, güçlü toplumdur; güçlü toplum, üreten toplumdur. İnsan odaklı bir çalışma düzeni artık ertelemeye gelmez. Yarın geç olabilir, şimdi sıra bizde!'' ifadelerine yer verdi.

Mesai saatleri değişiyor mu? Türkiyede mesai saati kısalacak mı?

40 saatlik çalışma haftasına geçilmesi için gerekli yasal değişikliklerin yapılması gerekiyor. 45 saatlik genel yasal sınır ise hala geçerliliğini koruyor. Muhtemel bir değişiklikte ücretler, çalışma günleri ve uygulamanın kapsamı yapılacak düzenlemeye göre netleşecek.

ÇALIŞMA SAATLERİ KARŞILAŞTIRMASI

Avrupa Birliği: (35-40 saat) arasındadır.

İzlanda (35-36 saat, Avustralya (38 saat)

Japonya-G. Kore-Şili, Brezilya (40 Saat)…

Türkiye’de ise hâlen (45 Saat)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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