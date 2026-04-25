Bakan Çiftçi, emniyet teşkilatında çalışma koşullarından barınma sorununa kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeleri açıkladı. 12/36 çalışma sistemi ve fazla mesai ücretleri konusunda Maliye Bakanlığı ile mutabakata varıldığını belirten Çiftçi, polis okullarındaki mezuniyetlerin öne çekildiğini ve İstanbul’da lojman için yeni bir modelin devreye alınacağını söyledi.

12/36 İÇİN MEZUNİYETLER ÖNE ÇEKİLDİ

Emniyet teşkilatındaki personel ihtiyacını hızla karşılamak amacıyla polis okullarındaki 10 bin adayın mezuniyetinin iki ay öne çekildiğini belirten Bakan Çiftçi, bu "taze kan" takviyesiyle birlikte tüm Türkiye genelinde 12/36 çalışma sistemine geçilmesinin planlandığını ifade etti.

2027’DEN İTİBAREN FAZLA MESAİ DÖNEMİ

Polislerin en çok talep ettiği konulardan biri olan fazla çalışma saatlerine ilişkin müjdeyi veren Çiftçi, "Maliye Bakanlığımızla görüşmelerimizi tamamladık. 12/36 sistemine geçilmesiyle birlikte, 2027 yılından itibaren fazla mesai ücretlerinin ödenmesi konusunda mutabık kaldık" dedi. Düzenlemenin hayata geçmesi için Strateji Başkanlığı’nın son onayı bekleniyor.

İSTANBUL'DAKİ POLİSLERE LOJMAN MÜJDESİ

İstanbul'daki yüksek kira sorunuyla mücadele kapsamında yeni bir model devreye giriyor. İstanbul Valiliği ile yapılan görüşmeler sonucunda, Polis Teşkilatı’na lojman olarak tahsis edilmek üzere doğrudan daire satın alınacağını açıklayan Bakan Çiftçi, bu uygulamanın pilot bölge olarak İstanbul’dan başlatılacağını söyledi:

"Kira yardımı konusunda ise İstanbul Vali'mizle görüştüm. Polis Teşkilatına lojman olarak verilmek üzere İstanbul'dan daire almayı planlıyoruz, bunu ilk olarak oradan başlatacağız"

"MAAŞ EŞİTLEMESİ BU YIL ZOR"

Jandarma ve emniyet personeli arasındaki maaş farkına da değinen Bakan Çiftçi, bu durumun tarihi nedenlerden kaynaklandığını ve eşitleme için ciddi bir bütçe gerektiğini belirtti:

"Maaş eşitlemesi konusu, jandarmanın eskiden Genelkurmay'a bağlı askeri personel sayılmasından gelen bir durum. Şu an sadece İçişleri'ne bağlı bir kolluk kuvveti olmalarına rağmen eşitleme yapabilmek için kanuni düzenleme ve ciddi bütçe gerekiyor. İran Savaşı'nın bütçeye getirdiği yükleri de göz önünde bulundurunca bunun bu sene gerçekleşmesini çok mantıklı görmüyoruz."

