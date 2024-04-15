Saffet Sancaklı Kocaeli'deki yerel seçimlere ilişkin sözleri nedeniyle MHP'den istifa etmişti! Partiye geri döndü

Daha önce sosyal medya hesabı üzerinden MHP’den istifa ettiğini açıklayan Saffet Sancaklı, partiye geri döndü. Sancaklı’nın tekrar MHP milletvekili olmasının ardından Saffet Sancaklı neden istifa etti, MHP’den niye ayrılmıştı merak edildi. Saffet Sancaklı’nın istifasının nedeni haberimizde yer almaktadır.

Saffet Sancaklı MHP’den neden istifa etmişti? Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı 9 Aralık 2023 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile MHP’den istifa etmişti. Sancaklı, MHP’ye geri döndü.

SAFFET SANCAKLI NEDEN İSTİFA ETTİ?

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Kocaeli'deki yerel seçimlere ilişkin yaptığı iddia edilen açıklama tepki çekmişti. Sancaklı'nın iddia edilen açıklamaları, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sorulmuş ve Bahçeli de "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" demişti.

Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sancaklı’nın partiden istifasının istendiğini duyurmuştu. Sancaklı da sosyal medya hesabı üzerinden partisinden şu sözlerle istifa etmişti:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle;

Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

SAFFER SANCAKLI MHP’YE GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz aylarda partisinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye geri döndü.