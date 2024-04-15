Saffet Sancaklı MHP'ye geri döndü

Geçtiğimiz aylarda partisinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye geri döndü.

Geçtiğimiz aralık ayında MHP'den istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetiyle partisine geri döndü.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Kocaeli'deki yerel seçimlere ilişkin yaptığı iddia edilen açıklama tepki çekmişti. Sancaklı'nın iddia edilen açıklamaları, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sorulmuş ve Bahçeli de "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" demişti.

SOSYAL MEDYADAN İSTİFA ETMİŞTİ

Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sancaklı’nın partiden istifasının istendiğini duyurmuştu. Sancaklı da sosyal medya hesabı üzerinden partisinden şu sözlerle istifa etmişti:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle;

Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."