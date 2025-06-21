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Sağaltıcı ne demek? TDK sözlük anlamı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağaltıcı ne demek? TDK sözlük anlamı
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2025 YKS TYT oturumu geride kaldı. Adaylar sınav sorularını sosyal medyada tartışırken sınavda bir soruda geçen sağaltıcı kelimesi gündem oldu. TDK sözlük anlamına göre sağaltıcı kelimesinin anlamı merak edildi.

2025 YKS ilk oturumu olan TYT 21 Haziran Pazar günü tamamlandı. Sınava giren adaylar, sosyal medyada sorular hakkında konuşurken "sağaltıcı" kelimesi dikkat çekti. Sağaltıcı ne demek, TDK sözlük anlamı merak ediliyor. 

SAĞALTICI NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, "sağaltıcı" kelimesi "tedavici" anlamına gelir. Bir hastalığı iyileştirme, sağlığına kavuşmasını sağlama görevini yerine getiren kişiyi ifade eder. Türkçe kökenli kelime "sağaltmak" fiilinden türetilerek tedavi sürecinde aktif rol oynayan kimseye denir. 

Sağaltmak sözlükte, "bir hastalığı yenecek etkenleri ve bu etkenlerin kullanılma yöntemlerini bularak hastayı iyi etme işi, terapi." anlamına geliyor.

Sağaltıcı ne demek? TDK sözlük anlamı - 1. Resim

SAĞALTICI TDK SÖZLÜK ANLAMI

TDK’nın güncel sözlüğüne göre “sağaltıcı”, “tedavi eden, iyileştiren” anlamına gelir ve sıfat olarak kullanılır. Kelime, “sağaltmak” fiilinden türetilmiştir ve özellikle tıbbi veya manevi iyileşme süreçlerinde rol oynayan kişileri tanımlar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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