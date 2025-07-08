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Sağanak yağış uyarısı verildi: Bugün yağmur var mı, hangi illerde yağmur yağacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağanak yağış uyarısı verildi: Bugün yağmur var mı, hangi illerde yağmur yağacak?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde yaz sıcaklıkları etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), doğu ve kuzeydoğu illeri için sağanak uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrettiği bu günlerde, bazı bölgelerde lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bugün yağmur var mı, hangi illerde yağmur yağacak araştırılıyor.

Meteoroloji’den gelen son bilgilere göre, yurdun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Peki, bugün yağmur var mı, hangi illerde yağmur yağacak?

Sağanak yağış uyarısı verildi: Bugün yağmur var mı, hangi illerde yağmur yağacak? - 1. Resim

SAĞANAK YAĞIŞ SON DAKİKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Temmuz 2025 Salı günü için yurt genelinde güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Trabzon’un iç kesimleri, Rize’nin yüksekleri ve Van’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Ani hava değişimleriyle birlikte vatandaşlara sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Sağanak yağış uyarısı verildi: Bugün yağmur var mı, hangi illerde yağmur yağacak? - 2. Resim

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Ülke genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Kuzeydoğu bölgelerde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı öngörülüyor.

Havanın diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, yağış alan illerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Sağanak yağış uyarısı verildi: Bugün yağmur var mı, hangi illerde yağmur yağacak? - 3. Resim

HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Sağanak yağış uyarısı yapılan iller arasında Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan ile birlikte Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer alıyor.

Van’ın doğu ilçelerinde de kısa süreli ve yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Meteoroloji bölgelerde yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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