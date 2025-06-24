Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvurusu merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır soruları gündemde yerini aldı. 2-8 Mayıs 2025 tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise gözler 2. etap başvurularına çevrildi.

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı kapsamında yürüttüğü personel istihdam süreci ikinci etap atamalarıyla devam ediyor.

Mayıs ayında tamamlanan ilk fazda 15 bini aşkın sözleşmeli personelin atanmasının ardından sıra yeni yapılacak 19 bin kişilik istihdam planında. Hem sözleşmeli sağlık çalışanları hem de sürekli işçi kadrolarını kapsayan personel alımı için başvuru takvimi ve detaylar netleşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ETAP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre ikinci etap personel alım başvurularının Eylül 2025 itibarıyla başlaması bekleniyor.

KPSS 2025/4 tercihlerinin tamamlanmasının ardından gündeme alınan personel alımında hem meslek gruplarının dağılımı hem de başvuru koşulları merakla takip ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ETAP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvurusu ÖSYM ve İŞKUR üzerinden iki farklı kanaldan yürütülecek. Sözleşmeli personel kadrolarına başvurular ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS-2025/5 tercih kılavuzu aracılığıyla alınacak.

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayabilecek. Sürekli işçi pozisyonları için de başvurular İŞKUR e-şube sistemi üzerinden yapılacak. Noter kurası yöntemiyle gerçekleştirilecek olan işçi alımları için başvuru ekranları Eylül ayında açılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADROSU

Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı alımlara dair kadro ve branş dağılımı;