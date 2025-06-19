2025 yılı için Jandarma personel alımı ilanı paylaşıldı! Jandarma sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı ilanı paylaşıldı. Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı başvuruları 17 Haziran itibarıyla başladı. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı için başvuru şartları neler? şte, 2025 Jandarma işçi alımı detayları...

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Dikimevi Müdürlüğü ve Jandarma Bakım Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek 69 ve 21 sürekli işçi alımı yapılacağı bilgisi verildi.

Konuya ilişkin detaylar Jandarma Genel Komutanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşılırken görev yerlerinin de Ankara'da olacağı belirtildi.

2025 YILI JANDARMA PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Dikimevi Müdürlüğü işyerinde 69 ve Jandarma Bakım Komutanlığı bünyesinde 21 sürekli işçi alınacaktır.

Başvurular ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden 17 - 23 Haziran 2025 tarihleri arasında sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Ayrıca alımda kura sistemi uygulanacaktır.

JANDARMA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Jandarma işçi alımı için genel başvuru şartları şu şekildedir;

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. 18 yaşını tamamlamış olmak

c. Herhangi bir suça karışmamış olmak

ç. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

JANDARMA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR NELER?

a. Başvuruda bulunacak adayların herhangi bir sağlık durumu olmaması gerekmektedir.

b. Başvurusunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 37 yaşından gün almamış olmak,

c. Ekli listede belirtilen pozisyonların hizasında belirtilen şartlara haiz olmak,

ç. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesinden en az birine sahip olmak.

d. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,

g. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet ediyor olmak.

JANDARMA BAKIM KOMUTANLIĞI ÖZEL ŞARTLAR BELLİ OLDU

a. Başvuru yaptığı meslek kolunda görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

b. Başvurusunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 37 yaşından gün almamış olmak,

c. Ekli listede belirtilen pozisyonların hizasında belirtilen şartlara haiz olmak,

ç. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgesi/mesleki yeterlilik belgesinden en az birine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak,

d. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,

g. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet ediyor olmak.

Başvuru ilanı detayları ve başvuru ekranı için https://www.jandarma.gov.tr/duyurular kısmına tıklayarak öğrenebilirsiniz.