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Sağlık ocakları ne zaman açılacak? Sağlık Ocakları mesai takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık ocakları ne zaman açılacak? Sağlık Ocakları mesai takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilinin sonlarına yaklaşırken sağlık ocaklarının açılacağı tarih merak konusu oldu. 5 Haziran Çarşamba günü öğleden sonra başlayan bayram tatilinde sağlık ocakları kapalı kaldı. Aile Sağlığı Merkezlerinden hizmet almak isteyen vatandaşlar, sağlık ocaklarının açılacağı tarihi araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı’nın dört günlük resmi tatil süresi boyunca sağlık ocakları kapalıydı. Arefe günü olan 5 Haziran’da ise yarım gün mesai yapıldı. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Peki sağlık ocakları ne zaman açılacak, yarın açık mı?

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı tatilinin sona ereceği 9 Haziran Pazartesi günü itibarıyla sağlık ocakları da yeniden hizmet vermeye başlayacak. Aile Sağlığı Merkezleri, bayram sonrası ilk iş gününde normal mesai saatleri içinde hizmet verecek.

Sağlık ocakları ne zaman açılacak? Sağlık Ocakları mesai takvimi - 1. Resim

PAZARTESİ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

9 Haziran Pazartesi günü sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin yarın sona erecek olması gözleri sağlık ocaklarının mesai takvimine çevirdi. Bayram tatili 9 Haziran Pazartesi günü devam edeceğinden yarın sağlık ocakları kapalı olacak.

Sağlık ocakları ne zaman açılacak? Sağlık Ocakları mesai takvimi - 2. Resim

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025 Kurban Bayramı’nın 4 günlük resmi tatili, 6 Haziran Cuma günü başladı ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Tatilin son günü olan 9 Haziran, kamu çalışanları için tatilin devam ettiği gün olacak. Böylece Kurban Bayramı tatili toplamda 4 tam günü kapsayacak ve 10 Haziran Salı günü tüm kamu kurumlarında işler normale dönecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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