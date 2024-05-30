Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 3-14 Haziran'da yapılacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 3-14 Haziran'da yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 3-14 Haziran&#039;da yapılacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Uzman Erbaş Alımı, E-Devlet, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımı yapılacak. Vatandaşların gündeminde ise başvurular ne zaman başlıyor, nereden yapılacak soruları yer alırken başvuru şartları da duyuruldu. En az lise veya dengi okul mezunu olmak şartı olan alım tarihleri haberimizde yer aldı.

Vatandaşları sevindiren haber dün gece yayımlanan Resmi Gazete'nin ardından geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığınca gerçekleştirilecek olan uzman erbaş alımının başvuru tarihleri duyuruldu. Başvuru yapmak isteyenler ise 2024 kılavuzu ve şartları araştırmaya başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yapacağı uzman erbaş alımında en az lise veya dengi okul mezunu olmak şartı aranıyor.

Başvuru yapmak isteyenler 3-14 Haziran tarihlerinde e- Devlet üzerinden yapabilirken 1 Ocak 2024 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olma şartı da aranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 3-14 Haziran'da yapılacak - 1. Resim

Vatani görevini yükümlü erbaş, er veya sözleşmeli erbaş, er olarak yapmış olanlar ve halen yapıyor olanlar da başvuru yapabilirken sözleşmeli erbaş ve erler 29 yaşını bitirmemesi halinde başvuru yapabilecek. Şartlar arasında askerlik yapmış olanların terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmemesi yer aldı.

Geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak görev alanlar ile askeri öğrencilikle ilişiği kesilmiş kişiler ilana başvuru yapamayacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 3-14 Haziran'da yapılacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber! Arjantinli yıldız ülkesine dönüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yazar Azra Kohen, 2001 yılında Sadok Kohen ile evlendi - HaberlerYazar Azra Kohen, 2001 yılında Sadok Kohen ile evlendiCanlı yayın konuğu Mehtap Yılmaz 1978 yılında Rize'de doğdu - HaberlerCanlı yayın konuğu Mehtap Yılmaz 1978 yılında Rize'de doğduSüper Lig'e yükselme maçı olan Sakaryaspor - Bodrum FK karşılaşması bu akşam Yeni Adana Stadı'nda oynayacak - HaberlerSüper Lig'e yükselme maçı olan Sakaryaspor - Bodrum FK karşılaşması bu akşam Yeni Adana Stadı'nda oynayacakFiorentina, Floransa'da kurulmuş futbol kulübüdür - HaberlerFiorentina, Floransa'da kurulmuş futbol kulübüdürFilenin Sultanları'nın Milletler Ligi ikinci etap maç programı ve fikstürü 2024 - HaberlerFilenin Sultanları'nın Milletler Ligi ikinci etap maç programı ve fikstürü 2024Şahane Hayatım dizisinde Onur karakterini Yiğit Özşener oynuyor - HaberlerŞahane Hayatım dizisinde Onur karakterini Yiğit Özşener oynuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...