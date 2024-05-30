Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 3-14 Haziran'da yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımı yapılacak. Vatandaşların gündeminde ise başvurular ne zaman başlıyor, nereden yapılacak soruları yer alırken başvuru şartları da duyuruldu. En az lise veya dengi okul mezunu olmak şartı olan alım tarihleri haberimizde yer aldı.

Vatandaşları sevindiren haber dün gece yayımlanan Resmi Gazete'nin ardından geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığınca gerçekleştirilecek olan uzman erbaş alımının başvuru tarihleri duyuruldu. Başvuru yapmak isteyenler ise 2024 kılavuzu ve şartları araştırmaya başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yapacağı uzman erbaş alımında en az lise veya dengi okul mezunu olmak şartı aranıyor.

Başvuru yapmak isteyenler 3-14 Haziran tarihlerinde e- Devlet üzerinden yapabilirken 1 Ocak 2024 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olma şartı da aranıyor.

Vatani görevini yükümlü erbaş, er veya sözleşmeli erbaş, er olarak yapmış olanlar ve halen yapıyor olanlar da başvuru yapabilirken sözleşmeli erbaş ve erler 29 yaşını bitirmemesi halinde başvuru yapabilecek. Şartlar arasında askerlik yapmış olanların terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmemesi yer aldı.

Geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak görev alanlar ile askeri öğrencilikle ilişiği kesilmiş kişiler ilana başvuru yapamayacak.