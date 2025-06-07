Sahipsizler ne zaman sezon finali olacak, son bölüm hangi gün? Sahipsizler sezon finali tarihi belli oldu!

Star TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sahipsizler sezon finali için geri sayıma geçti. OGM Pictures imzası taşıyan dizi, her Çarşamba saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. İlk bölümü 13 Kasım 2024’te yayınlanan Sahipsizler’in sezon final tarihi merak ediliyordu. Sahipsizler ne zaman sezon finali olacak, son bölüm hangi gün sorusunun cevabı belli oldu.

SAHİPSİZLER NE ZAMAN SEZON FİNALİ OLACAK?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Sahipsizler” dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

OGM Pictures imzalı dizinin herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 18 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak 28. bölümüyle sezon arası vereceği açıklandı. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu Sahipsizler etkileyici hikayesi ve oyuncu performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Sahipsizler dizisinin sezon finali olacak son bölümü 18 Haziran Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizinin 28. bölümü, sezonun kapanış bölümü olacak. Merakla beklenen som bölümle birlikte dizi yaz arasına girecek.

SAHİPSİZLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sahipsizler yeni sezon başlangıç tarihi henüz netleşmedi. Yapımcı OGM Pictures ve kanal yönetimi tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da “Sahipsizler”in Eylül ayında yeni sezon bölümleriyle ekrana dönmesi bekleniyor. Yeni sezonda hikayenin nasıl ilerleyeceği ve karakterlerde ne gibi değişiklikler olacağı ise şimdiden merak konusu.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

Hazal Subaşı (Azize)

Kaan Miraç Sezen (Cemo)

Burak Berkay Akgül (Devran)

Ece Bağcı (Fidan)

Mina Derman (Melis)

Turgut Tunçalp (Haşmet)

Doğa Bayram (Zeliha)

Enes Koçak (Yusuf)

Sacide Taşaner (Remziye)

Mehmet Bozdoğan (Yavuz)

Reha Özcan (Sadık)

Mert Tümer (Rıfat)

Umut Kaplıca (Samet)

Zeynep Köse (Bala)

Duygu Karaca (Necla)

Onur Berk Arslanoğlu (Emrah)

Nilsu Yılmaz (Duygu)

Hasan Denizyaran (Faruk)

Ali Öner (Fırat)

Yaren Yapıcı (Meryem)