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Sahipsizler sezon finali kim öldü? 28. bölüm diziden ayrılan oyuncular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sahipsizler sezon finali kim öldü? 28. bölüm diziden ayrılan oyuncular
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Sahipsizler’in 28. bölüm sezon finalinde Azize ve Devran’ın düğününde silahlar patlıyor. Fırat, Cemo ve Devran vurulurken kimlerin öleceği ve diziden ayrılacağı izleyiciler tarafından merak edildi.

Star TV’nin dram dolu dizisi Sahipsizler, 18 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanacak 28. bölüm sezon finaliyle izleyicilere unutulmaz bir kapanış sunmaya hazırlanıyor. Azize ve Devran'ın düğün gecesinde duyulan silah sesleri ve vurulanlar, hayranları ekran başına kilitleyecek. 

SAHİPSİZLER KİM ÖLDÜ?

Sahipsizler’in 28. bölüm sezon finalinde, Azize (Hazal Subaşı) ve Devran’ın (Burak Berkay Akgül) düğünü, Meryem’in annesinin intikam planıyla karışıyor. 

Sahipsizler sezon finali kim öldü? 28. bölüm diziden ayrılan oyuncular - 1. Resim

Fırat, Cemo, Devran ve Yusuf'un vurulması, “Kim öldü?” sorusunu gündeme taşıdı. Cemo, ablası Azize’yi korumak için kendini siper ederken göğsünden vuruluyor. Devran ise kaosun ortasında kurşunların hedefi oluyor. Fragmanlar, bu üç karakterin hayatta kalıp kalmayacağına dair net bir ipucu vermiyor ancak sosyal medyada Cemo’nun ölme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü. Sezon finalinin ardından hangi karakterin ölerek diziden ayrılacağı belli olacak.

Sahipsizler sezon finali kim öldü? 28. bölüm diziden ayrılan oyuncular - 2. Resim

SAHİPSİZLER KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, DİZİDEN AYRILACAK?

Sahipsizler’in sezon finalinde kaç kişinin öldüğü ve diziden ayrılacağı, 28. bölüm yayınlanmadığı için henüz kesinleşmedi. Ancak Fırat, Cemo, Yusuf ve Devran’ın vurulması en az bir karakterin diziye veda edebileceğini gösteriyor.

Sahipsizler sezon finali kim öldü? 28. bölüm diziden ayrılan oyuncular - 3. Resim

Cemo’nun ölümü durumunda Kaan Mirac Sezen’in, Devran’ın ölümü durumunda ise Burak Berkay Akgül’ün diziden ayrılabileceği konuşuluyor. Başrol oyuncusu Hazal Subaşı’nın Azize karakteriyle ikinci sezonda devam etmesi bekleniyor.

Sahipsizler sezon finali kim öldü? 28. bölüm diziden ayrılan oyuncular - 4. Resim

SAHİPSİZLER 28. BÖLÜM SEZON FİNALİ NELER OLACAK?

Sahipsizler’in 28. bölüm sezon finali, Azize ve Devran’ın düğün hazırlıklarıyla başlıyor. Ancak Meryem’in annesinin intikam hırsı ve Yavuz’un öfkesi, mutluluğu kaosa çevirebilir. Cevdet Baba sayesinde mahalle, düğün için seferber olurken Azize’nin kardeşleri Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım de hazırlık sürecine katılacak.

Sahipsizler sezon finali kim öldü? 28. bölüm diziden ayrılan oyuncular - 5. Resim

Cemo, Melis’le barışırken Zeliha, Yusuf’la yanlış anlaşılmaları çözüyor. Meryem, Azize ve Devran’ın evliliğini engellemek için planlar yapsa da Azize’nin kardeşleri tarafından bir odaya kilitlenir. Yavuz, annesi Hamiyet’in kendisini gözden çıkardığını düşünerek Devran’ı öldürmek için düğünü basmaya karar veriyor ancak yolda başına gelen bir olay planlarını altüst edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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