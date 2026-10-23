Sakarya, Düzce, Kocaeli elektrik kesintisi (23-24-25 Ekim) SEDAŞ
Sakarya, Düzce ve Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar, 23, 24 ve 25 Ekim 2026 elektrik kesintisi programını araştırmaya başladı. SEDAŞ planlı kesinti listesine göre ise üç ilde farklı gün ve saatlerde bazı ilçe ve mahallelerde elektrik verilemeyecek. İşte, Sakarya, Düzce, Kocaeli elektrik kesintisi 23-24-25 Ekim programı...
Sakarya, Düzce, Kocaeli elektrik kesintisi 23-24-25 Ekim listesi SEDAŞ tarafından paylaşıldı. Sakarya'da Adapazarı, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Serdivan ilçelerinde, Düzce'de Akçakoca, Merkez, Cumayeri, Yığılca, Gölyaka, Çilimli, Gümüşova, Kaynaşlı ilçelerinde ve Kocaeli'de Gebze, İzmit, Darıca, Körfez, Çayırova, Kandıra, Derince, Dilovası ilçelerinde planlı kesintiler yapılacağı duyuruldu.
SAKARYA, DÜZCE, KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ (23-24-25 EKİM)
SEDAŞ’ın planlı çalışma programına göre Sakarya, Düzce ve Kocaeli’de 23, 24 ve 25 Ekim 2026 tarihlerindeki kesintilerin büyük bölümünün 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Üç ilde de birçok ilçenin çeşitli bölgelerinde 23, 24 ve 25 Ekim günlerine planlı çalışmalar bulunuyor.
KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|102601
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI, SEMSETTIN, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN
|DURANLI MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZEY MARMARA OTOYOLU, MARTILAR MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKII, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|23.10.2026
|09:00
|17:00
|102602
|KOCAELİ
|DERİNCE
|CUMA, ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI
|A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIBLER MEVKII, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|102781
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|YENİYALI
|FIRTINA SK., HAMİT KAPLAN CD.
|23.10.2026
|09:00
|12:00
|102854
|KOCAELİ
|İZMİT
|YENISEHIR, YENİŞEHİR
|DOGACAN, DOĞACAN SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., SARAY SK., UĞURHAN SK.
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|102857
|KOCAELİ
|İZMİT
|YENİŞEHİR
|OVA SK.
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|102858
|KOCAELİ
|İZMİT
|YENISEHIR, YENİŞEHİR
|DERYA, DERYA SK., DOGACAN, DOĞACAN SK., OVA SK., YILMAZ SK.
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|102859
|KOCAELİ
|İZMİT
|YENISEHIR, YENİŞEHİR
|ASILKENT, ASİLKENT SK., BADE SK., BAŞTÜRK SK., BULUT SK., DERYA SK., DOGACAN, DOĞACAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GÖKHAN SK., GÜLBAHÇE SK., HARUN SK., HİSAR SK., İPEK SK., İSKEÇELİ SK., KILIÇ SK., KÖŞK SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., ÖZGÜRLER SK., SARAY SK., UĞURHAN SK., ULUBATLI HASAN SK., YALI SK., YAZICI SK.
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|102922
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ESENTEPE, KUZEY
|AKDENİZ SK., AŞIK MEVLÜT İHSANİ SK., CİVA SK., ÇENEDAG, ÇENEDAĞ CD., ÇINAR, ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOGU, DOĞU SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., IRFAN, İRFAN CD., KAR SK., KOÇAK SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., MUHLİS YİĞİT CD., SEHIT BILGIN VARLI, ŞEHİT BİLGİN VARLI SK., ŞEHİT ERDİ DEMİRER, TUNCU SK., ÜZÜM SK.
|24.10.2026
|14:00
|17:00
|102925
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ESENTEPE, KUZEY, YENIYALI, YENİYALI
|AGADERE, AĞADERE CD., AKGÜL SK., ARKA, ARKA SK., BAĞ SK., ÇAVUS, ÇEŞME SK., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., DEĞİRMEN SK., EVRIM, GAZİ CD., HARMAN, HARMAN SK., HÜLYA SK., IRMAK, IRMAK SK., KORDON, KORDON SK., MALİK AKBAŞ CD., ÖMER TOPUZ, ÖMER TOPUZ SK., SAKIZ SK., SARI, SARI SK., TUGRA, TUĞRA SK., YOSUN SK., ZEMZEM SK.
|24.10.2026
|09:00
|13:00
|103001
|KOCAELİ
|İZMİT
|ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI
|ADİL ÇELİK SK., AKİF DÜZEN SK., ATILGAN SK., BODUR SK., FİKRET SK., GEBEŞOĞLU SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HASAN ÇELİK SK., KIRDAR SK., KORNIS, KORNİŞ CD., NURTEN SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., SEHER SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD.
|23.10.2026
|09:00
|12:00
|103002
|KOCAELİ
|İZMİT
|CEDIT, CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, TERZİBAYIRI
|ATILGAN SK., DERELİ SK., DURAN SK., ESKİ HASTANE SK., HASAN ÇELİK SK., INCIR, İNCİR SK., KAYMAZ SK., KORNİŞ CD., MERDİVENLER SK., MUSA KAZIM CD., NURTEN SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZKAHRAMAN SK., ŞEN SK., TEVFİK FİKRET CD., USTA SK., UZUNER SK.
|23.10.2026
|09:00
|12:00
|103056
|KOCAELİ
|İZMİT
|GÜNDOĞDU, TEPEKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA
|BIBERIYE, BİBERİYE SK., CEYDA SK., DAĞ ÇİÇEĞİ SK., GELİNCİK SK., GÜLEN SK., GÜLENLER SK., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD, HALİDE EDİP ADIVAR CD., IRMAK SK., KÖROĞULLARI SK., KÜRE SK., MURADIYE, MURADİYE CD., ONAY SK., ÖZBEK SK., ŞİMŞEKLER SK., ZÜMRA SK.
|23.10.2026
|09:00
|11:00
|103057
|KOCAELİ
|İZMİT
|TEPEKÖY
|BARUTÇU SK., BEREKET SK., DERGAH, DOST SK., GÖZLEM, GÖZLEM SK., MEKTEP SK., MURADIYE, MURADİYE CD., ÖZ DICLE, ÖZ DİCLE SK., ÖZBEK, ZÜMRA SK.
|23.10.2026
|11:00
|13:00
|103180
|KOCAELİ
|İZMİT
|BAGLICA, BAĞLICA
|ROÇKAN MEVKII, ROÇKAN MEVKİİ KÜME EVLER
|23.10.2026
|09:30
|17:30
|103253
|KOCAELİ
|DERİNCE
|AKPINAR
|ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER
|24.10.2026
|09:30
|17:30
|103298
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKBASLI, ALEFLI, ALEFLİ, BALCI, BOZBURUN, BÜYÜKHATAPLI, HIDIRLAR, İNCECİK, KARLI, KAYMAZ, LOKMANLI, MÜLKÜSEHSUVAR, MÜLKÜŞEHSUVAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SARIGAZI, SARIGAZİ, SEYITALILER, SEYİTALİLER, YENIÇAM, YENİÇAM
|AHMETBESOGLU MEVKII, AHMETBEŞOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, AKBASLI, ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI SEFERLER MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, CEBEOGLU MEVKII, CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAPRAZLAR MEVKII, ÇAPRAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇELEBILER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HATAPLI/1, HATIPKÖYÜ MEVKII, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HIDIRLAR MEVKII, HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IGNEHANLAR MEVKII, ISIKLAR MEVKII, IŞIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İĞNEHANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA YOLU, KARLI MERKEZ MEVKII, KARLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KEMALIYE MEVKII, KEMALİYE MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKII, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKII, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, PETROL MEVKII, PETROL MEVKII KÜME EVLER, PETROL MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKII, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIGAZI DURAKLI MEVKII, SARIGAZİ DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKERLER MEVKII, TEKERLER MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, YENIÇAM, YENIÇAM/12, YENIÇAM/3, YENIKÖY MEVKII, YENİÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER
|24.10.2026
|09:00
|12:00
|103300
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KANATLAR, KERTİL
|KADIKÖY MEVKII, KADIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KANATLAR MERKEZ MEVKII, KANATLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARABACAKLAR MEVKII, KARABACAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYAPINARI MEVKİİ KÜME EVLER, KERTIL HACIKÖY, PIRCELER MEVKII, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MEVKİİ KÜME EVLER
|24.10.2026
|09:30
|13:00
|103314
|KOCAELİ
|GEBZE
|İSTASYON
|1426/1. SK., 1456. SK.
|23.10.2026
|09:00
|16:00
|103316
|KOCAELİ
|GEBZE
|İSTASYON
|1426/1. SK., 1456. SK.
|23.10.2026
|09:00
|16:00
|103318
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALIL, HACIHALİL
|1216., 1217. SK., 1218., 1218. SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ISMETPASA, İSMETPAŞA CD., KIZILAY CD., YILDIZ CD.
|23.10.2026
|09:00
|15:00
|103320
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|4426. SK., 4428., 4432., 4434/1., 4450, 4450., ALTINDAĞ SK., KARAKAZAN SK., MADEN, MADEN CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ, MOLLA FENERİ CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ., SANAYİ. SK, ŞANTİYE SK, UYGUN SK., YEŞİL SK.
|23.10.2026
|09:00
|12:40
|103322
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|3258. SK, 4432., 4433., 4433. SK., 4842., AYAZ SK., DEFNE SK., HAMİDİYE SK., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ., SANAYİ. SK, UZAK SK.
|23.10.2026
|11:30
|12:30
|103324
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALIL, HACIHALİL
|1214. SK., 1215., 1215. SK., 1216. SK., ISMETPASA, İSMETPAŞA CD.
|23.10.2026
|15:00
|17:00
|103325
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|AHU, AHU SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATABEY SK., DURMUŞ, DURMUŞ SK., HASRET SK., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., OKTAY, SAKİN, SECDE, SECDE SK., ŞANLI SK., TEFSIR, TEFSİR SK., TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., UFUK SK.
|23.10.2026
|09:00
|11:00
|103326
|KOCAELİ
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|ADALI HALİL SK., AKÇA SK., AKÇAY SK., ASRIN, ASRIN SK., BAĞDAT, BAĞDAT CD., BARBAROS, BARBAROS CD., BOSTANCI, BOSTANCI SK., ELÇİN, ELÇİN SK., ESKİBAĞ SK., GÜNERİ SK., HITABE, HİTABE SK., HÜRMETKAR SK., İLKEM, İLKEM SK., KARANFİL SK., KAYIN, KAYIN SK., KIRAAT SK., MARİFET SK., MEDRESE SK., MENDERES SK., MERIÇ, MERİÇ, MERİÇ SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAADET SK., SAMET SK., SELVİ SK.
|23.10.2026
|09:00
|17:00
|103335
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKDURAK, ALAYBEY, BABAKÖY, BALLAR, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ÖZBEY
|ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ARDIÇ, ASAGI KURT YERI, AŞAĞI KURT YERİ SK., AYBAS, AYBAŞ SK., BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BADEM SK., BAYRAM SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR SK., EFLATUN, GÜNEŞ 90 SK., HOCAOGLU, HOCAOĞLU SK., KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, KERPE KISLA, KISLA, KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KURTPINAR SK., KURTYERI KANDIRA, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇ SK., SARISU, SARISU CD., TÜRBELER, TÜRBELER SK., YEGANE SK., YELPAZE SK., YEMİŞ SK., YENIDEVIR, YENİCE SK., YENİDEVİR SK., YILMAZ SK., YUKARI KURTYERI, YUKARI KURTYERİ SK.
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|103356
|KOCAELİ
|İZMİT
|ALIKAHYA FATIH, ALİKAHYA FATİH, YAHYAKAPTAN
|AKARCA CD., ALSANCAK CD., FENER SK., HORASAN, HORASAN CD., KEMAL SUNAL, KEMAL SUNAL CD., KURAL SK., MUHABBET, MUHABBET SK., SEYIT ONBASI, SEYMEN, SULTAN MURAT, SULTAN MURAT CD., YAGMUR, YAPRAKLI
|25.10.2026
|00:30
|06:00
|103360
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE
|450., 450. SK.
|24.10.2026
|08:30
|12:00
|103361
|KOCAELİ
|GEBZE
|CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ
|269, 3318., 3319., 3326., 3401., 3402, 3404., 3408., 3410., 3411., 3412., 3413., 3418., 3419., 3420., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3640., 3654/1., 3654/2., 431, ANKARA, ANKARA CD., ATATÜRK CD., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BARIŞ SK., CUMHURİYET CD., ÇINAR, DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., ESEN SK., FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, GÜL SK., HİLAL SK., İNCİ SK., KANARYA SK., KARANFİL SK., KARŞI SK., LALE SK., LEYLAK SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORTANCA SK., PAPATYA SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., SÜMBÜL SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., ZAMBAK SK.
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|103363
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALIL, HACIHALİL
|1216., 1217. SK., 1218., 1218. SK., ATATÜRK, ISMETPASA, İSMETPAŞA CD., KIZILAY CD., YILDIZ CD.
|24.10.2026
|09:00
|11:00
|103368
|KOCAELİ
|GEBZE
|DİLİSKELESİ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY
|4108., CUMHURİYET CD., DENİZ, DENİZ CD., GAZİ DEDE CD., MUALLİM KÖY, SAHİL SK., SOĞUKSU SK.
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|103369
|KOCAELİ
|GEBZE
|MUALLİMKÖY
|DENİZ CD.
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|103371
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|HACI AKIF, KAYAPINAR, TAVSANCIL, TAVŞANCIL
|ADALET, AHMET AKKOR CD., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ CD., AKASYA, AKASYA SK., ALTINDAL SK., ARMAĞAN, ARZU SK., ATEŞ SK., ATLAS SK., AYDIN, BAĞLAR, BAĞLAR CD., BAŞAK SK., BAYIRLI, BAYIRLI SK., BEGONYA SK., BESTE, BIRLIK, BİLGE, BİLGE SK., BİRLİK SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CENNET SK., ÇAM SK., ÇATAL ÇESME, ÇATAL ÇEŞME CD., ÇEMBER SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİÇEKLİ SK., ÇİMEN SK., ÇOLAK SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DAMLA, DEFNE SK., DEĞİRMEN, DEĞİRMEN SK., DERELER, DERMAN SK., DESTAN SK., DEVRİM SK., DIKMEN, DİCLE, DİCLE SK., DOĞA SK., DUMAN, DUMAN SK., EFELER, EFELER SK., ERDOGAN, ERDOGAN CD., ERDOĞAN, ERDOĞAN CD., ERLER, ERLER SK., ESER SK., EYLÜL SK., EYNERCE CD., EZGİ SK., FERMAN, FERMAN SK., FESLEĞEN SK., FIRAT, FİKRİ BENGİ CD., FULYA SK., FUNDA SK., GAZI, GAZİ, GAZİ SK., GONCA, GONCA SK., GÖKÇE SK., GÖRKEM SK., GÜLSÜM NİNE CD., GÜMÜŞ SK., GÜNEY, GÜNEY SK., GÜVEN, GÜVEN SK., HANIMELİ SK., HARMANLAR CD., HAYAT SK., HAZAR SK., HİSAR SK., HUZUR, IHLAMUR SK., ISTIKBAL, IŞIL SK., İMAJ SK., İREM SK., İRFAN SK., İSTİKBAL, İSTİKBAL SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KAMİL EFENDİ, KAMİL EFENDİ CD., KANARYA SK., KARABURUN CD., KARANFİL SK., KARDELEN SK., KASIMPATI SK., KAVAK, KAVAK CD., KAYIN SK., KEHRİBAR SK., KIYMET, KÖKNAR SK., KURTULUŞ SK., KUŞKONMAZ SK., LALE, LİMON SK., LİSE SK., MEVSİM, MEVSİM SK., MİMOZA SK., MİNE, MİNE SK., MUHARREM TETİK CD., NANE, NANE SK., OGÜN, OGÜN SK., OKYANUS SK., ORKİDE, ORKİDE SK., ÖĞÜT, ÖREN SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., ÖZLEM SK., PALANGA, PALANGA CD., PAMUKDEDE, RAGIP CANSIZ, RAGIP CANSIZ SK., RASİM KUYUSU CD., SAFRAN SK., SAKIZ SK., SARMAŞIK SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖĞÜT SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLLÜK, SÜMBÜLLÜK CD., ŞAFAK SK., ŞAHİN, ŞAHİN CD., ŞAKİR ÇEŞME, ŞAKİR ÇEŞME CD., ŞİFA, ŞİFA SK., ŞİMŞEK SK., ŞİRİN SK., ŞÜKRÜ BEY CD., TAYYAR YILDIRIM, TUFAN SK., TUNA, TUNA CD., TÜTÜN, ULUS SK., UYGAR SK., VOLKAN SK., YALIN, YEŞİLYURT SK., YEŞİM, YEŞİM SK., YILDIZ SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL, ZAKKUM, ZAMBAK SK., ZEDİN SK., ZEKI SK., ZEKİ, ZEKİ SK., ZİYA SÜMER CD., ZİYA TOPLAN CD., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT CD.
|24.10.2026
|09:00
|13:00
|103372
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALIL, HACIHALİL
|1216., 1217. SK., 1218., 1218. SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ISMETPASA, İSMETPAŞA CD., KIZILAY CD., YILDIZ CD.
|24.10.2026
|11:30
|13:00
|103372
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALIL, HACIHALİL
|1216., 1217. SK., 1218., 1218. SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ISMETPASA, İSMETPAŞA CD., KIZILAY CD., YILDIZ CD.
|24.10.2026
|11:30
|13:30
|103373
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE
|69., VEYSEL KARANİ CD.
|24.10.2026
|13:30
|17:00
|103374
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALIL, HACIHALİL
|1201/2. SK., 1218. SK., 1219. SK., 1220. SK., 1221., 1221. SK., ATATÜRK CD., KIZILAY, KIZILAY CD.
|24.10.2026
|14:00
|16:00
|103375
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALIL, HACIHALİL, OSMAN YILMAZ
|1201., 1201/5., 1201/5. SK., 1202/3. SK., 1203. SK., 1204. SK., 1205., 1205. SK., 601/3. SK., 606/1. SK., ATATÜRK, MILLET, MİLLET CD., YILDIZ, YILDIZ CD.
|24.10.2026
|16:30
|18:30
|103380
|KOCAELİ
|DARICA
|ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK
|1551., 1551. SK., 1552., 1552. SK., 1553. SK., 1554. SK., 1558., 1558/2. SK., 1560., 1560. SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., ÇAĞRI SK., INCIRLIK, POYRAZ SK., RESAT NURI GÜNTEKIN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SANTIYE, ŞANTİYE, ŞANTİYE SK., YILDIZ SK.
|24.10.2026
|09:00
|12:00
|103382
|KOCAELİ
|DARICA
|ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ
|1553. SK., 1554. SK., 1555., 1555. SK., 1555/1., 1555/1. SK., 1556. SK., 1557. SK., 1557/1. SK., 1557/2. SK., 1558. SK., 1558/1., 1560. SK., ETHEM BEY CD., OSMAN HAMDİ BEY CD., RESAT NURI GÜNTEKIN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., ŞEHIT GÖKHAN HÜSEYINOĞLU
|24.10.2026
|12:00
|16:00
|103416
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|3257. SK, 4426., MADEN, MADEN CD., PELİTLİ YOLU CD., SANTIYE, ŞANTİYE, ŞANTİYE SK, TUNA SK.
|25.10.2026
|08:30
|16:00
|103417
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|4455., 4468, 4468. SK, 4470. SK., 4766., OZAN SK., ÖREN ÇEŞME SK., TAVSANLI YOLU, TAVŞANLI YOLU CD., YEŞİLVADİ SK.
|25.10.2026
|08:30
|16:00
|103418
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIŞ, SULTAN ORHAN, TATLIKUYU
|1318/1. SK., 1318/2., 1318/4., 1318/4. SK., 1319., 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/4. SK., 1342. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANİBAL CD., D-100 KARAYOLU CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD.
|25.10.2026
|09:00
|17:00
|103421
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE
|528., 528. SK.
|25.10.2026
|09:00
|12:30
|103422
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK, BARIS, BARIS SB, BARIŞ, CUMAKÖY, ISTASYON, İSTASYON, MUALLIMKÖY, TATLIKUYU
|1301., 1301. SK., 1301/1., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/2. SK., 1302/3., 1302/3. SK., 1302/4., 1302/4. SK., 1302/6., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1303/4., 1303/4. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306. SK., 1306/1., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/2. SK., 1306/3. SK., 1306/4. SK., 1307. SK., 1308. SK., 1308/1., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/5. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1309. SK., 1310., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1319/1. SK., 1319/2. SK., 1319/3. SK., 1327/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., 1327/5. SK., 1401. SK., 1402. SK., 1403. SK., 1403/1. SK., 1403/2., 1403/2. SK., 1404., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1407. SK., 1408. SK., 1410., 1410. SK., 1410/1. SK., 1458. SK., 1459. SK., 1460. SK., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1467. SK., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473., 1473. SK., 1474., 1474. SK., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1478. SK., 1479. SK., 1480. SK., 1481., 1481. SK., 1482. SK., 1483., 1483. SK., 1484. SK., 1485. SK., 1486., 1486. SK., 1802. SK., 1802/1. SK., 1803/1. SK., 1803/3. SK., 1803/4. SK., 1804., 1804. SK., 1804/2., 1804/2. SK., 1805., 1805. SK., 1805/1. SK., 1805/2., 1805/2. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 3257., 4127., ANIBAL, ANİBAL CD., BIRLIK, BİRLİK CD., D-100 KARAYOLU CD., DR.ZEKİ ACAR CD., EROĞLU SK., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., İSTASYON CD., KAYACIK SK., KOSU YOLU, KOŞU YOLU CD., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., ÖZGE SK., POLATKAN CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TERMINAL, TERMİNAL CD.
|25.10.2026
|09:00
|11:30
|103423
|KOCAELİ
|GEBZE
|GEBZE, TAVSANLI, TAVŞANLI
|10. SK., 4510., 4519. SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD.
|25.10.2026
|09:00
|12:00
|103424
|KOCAELİ
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|ADALI HALİL SK., AKAN, AKÇA SK., AKÇAY SK., ASRIN, ASRIN SK., ATABEY, AYHAN, AYHAN SK., BAGDAT, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BALKIZ, BARBAROS, BARBAROS CD., BATI, BATI SK., BEKİR SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., CANAN SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., CEVDET, CEVDET SK., ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DUMAN, DUMAN SK., DURMUS, DURMUŞ, ELÇİN, ELÇİN SK., ERASLAN, ERMİŞ, ERMİŞ SK., ERSİN SK., ESKİBAĞ SK., EZBER, EZBER SK., FERASET, FERASET SK., GÜNERİ SK., HELAL SK., HITABE, HİTABE SK., HÜRMETKAR SK., İLKEM, İLKEM SK., KARANFİL SK., KAYIN, KAYIN SK., KIRAAT SK., MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE SK., MENDERES SK., MERIÇ, MERİÇ, MERİÇ SK., MEVLEVİ SK., OKTAY, OKTAY SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., ÖZBAĞ, SAADET, SAADET SK., SAKİN, SAMET SK., SELVİ SK., ŞELALE SK., ŞEYMA SK., TOROS SK., TUZLA CD., TÜRBE SK.
|25.10.2026
|09:00
|17:00
|103425
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ATABEY, BARBAROS CD., BOSTAN SK., BULGURLU SK., CANAN, CANAN SK., CENGİZHAN SK., CİVAN SK., DESTAN SK., DUMAN, DUMAN SK., EFEK SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERTAÇ, ERTAÇ SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜRAL SK., HELAL, HELAL SK., KETENCİLER SK., MAZLUM SK., MELİH SK., MIRAY, MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., ORMAN SK., SÖNMEZ SK., TEOMAN SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., UGURLU, ÜLKEM, ÜLKEM SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VADI, VADİ SK., YELPAZE SK., ZENGİN SK.
|25.10.2026
|09:00
|17:00
|103432
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3217. SK., 3238., 3252., 4907., BERİL SK., ÇİÇEK SK., DERE SK., GONCA SK., KARATAŞ SK., MANDIRA, MANDRA CD., ÖZGE SK., ŞİLE CD.
|25.10.2026
|10:00
|12:00
|103438
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIS, BARIŞ
|1803/2., 1803/2. SK., 1803/3., 1803/3. SK., TERMINAL, TERMİNAL CD.
|25.10.2026
|11:00
|14:00
|103447
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIŞ
|GÜNEY YANYOL CD.
|25.10.2026
|11:00
|14:00
|103448
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE
|455 SK.
|25.10.2026
|13:30
|17:00
|103449
|KOCAELİ
|GEBZE
|TAVSANLI, TAVŞANLI
|1. SK., 11. SK., 2. SK., 4501., 4502., 4505., 4505. SK, 4508. SK., 6. SK., 9. SK.
|25.10.2026
|09:30
|15:30
SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|103280
|SAKARYA
|KARASU
|ARDIÇBELI, ARDIÇBELİ, KURUDERE, LIMANDERE, LİMANDERE, ORTAKÖY, SUBATAGI, SUBATAĞI, TEPETARLA, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, YUVALIDERE
|342 SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., ASAGI_18, AŞAĞI, AŞAĞI SK., BIÇKIDERE, CUMHURIYET1, CUMHURİYET CD., ÇINARALTI, ÇINARALTI SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., DERE-, DERE SK., DERE/2, DEREKÖY İÇ YOLU, ERİKLİK SK., ESEN, F.SULTAN MEHMET, FATIH1, FATİH SK., FEVZİ PAŞA CD., GÜL, GÜNEY TEPE, GÜNEY TEPE SK., ISTIKLAL-, İSTİKLAL CD., İSTİKLAL/1, LALE SK., LİMANDERE YOLU, MADEN SK., MANASTIR, MERKEZ SK., MERKEZ/13, MERKEZ/13 SK., MERKEZ/14, MERKEZ/15, MERKEZ/3, MEZARLIK SK., MEZARLIK_3, NISANGÜRGENI, OKUL, OKUL SK., SAZ SK., SOĞUKSU, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELİM CD., YENI, YENİ, YENİ SK.
|23.10.2026
|09:00
|17:00
|103307
|SAKARYA
|SERDİVAN
|ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY
|ADAPAZARI CD., AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, AZIM, AZİM KÜME EVLER, BADEM SK., BEYZA, BUKET, ÇAMLIKTEPE, ÇAMLIKTEPE SK., ÇAYIR, DINÇ, IBRAHIM ÖGRETMEN, İSTANBUL
|23.10.2026
|09:00
|17:00
|103331
|SAKARYA
|KARASU
|BAKIRLI, BÜYÜKYANIK, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK
|5020, 5024, 5034, ACARLAR, AKTAN, ALICILAR, ALT, ALT SK., AŞAĞI, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ, MERKEZ/12, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., RESUL PASA, TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, Uavtede Yok, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILYURT, YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI SK., ZINGILKIŞLA
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|103357
|SAKARYA
|ADAPAZARI
|BAĞLAR, GÜLLÜK, HIZIRTEPE, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER
|380 NOLU SK., 383 NOLU SK., ACARLI SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKDAL, AKDAL SK., AKGÜL SK., AKGÜN SK., AYRI, AYRI SK., AYVALI, AYVALI SK., BAGCILAR SK., BAĞCILAR SK., BAHAR EVLER İÇİ YOLU, BARBAROS SK., DOGRU, DOĞRU SK., DR.AYDIN SK., ERKIN, ERKİN SK., FATİH CD., FIGEN SAKALLIOGLU, FİGEN SAKALLIOĞLU CD., GÖREN SK., HELVACI, HELVACI SK., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA SK., KISLA CD., KIŞLA CD., KIZÇEŞME SK., KORU, KORU SK., KÖKSAL, M.ISIK, M.IŞIK SK., MAYA SK., ORHANGAZİ CD., ORMAN SK., SERDAROGLU, SERDAROĞLU SK., SGK SAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜ, SON SK., ŞEFKAT SK., ÜZÜM SK., YAKA, YAKA SK., YASMAK, YAŞMAK SK., YAZICI SK., YURT CD.
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|103358
|SAKARYA
|ADAPAZARI
|KORUCUK
|1690, 2935, 3349 KÜME EVLER, 4078 NOLU, 4079 NOLU, 4079 NOLU SK., 413., 4134 NOLU, 414. CD., 4144 NOLU, 4144 NOLU SK., 4148 NOLU SK., 4156 NOLU, 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU, 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU SK., 4199 NOLU, 4199 NOLU SK., FETIH, FETİH CD., HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP BULVAR, KORUCUK, KORUCUK CD., YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD.
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|103376
|SAKARYA
|KOCAALİ
|AYDOGAN, AYDOĞAN, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, KOZLUK, SELAHIYE, SELAHİYE, YENİ
|1015., ABAZA DÜZÜ, ABAZA DÜZÜ SK., ABAZA DÜZÜ/1, ABAZA DÜZÜ/3, ABAZA DÜZÜ/4, ABAZA DÜZÜ/6, ANBARLIK, AYDOGAN, aydoğan, BARAJ, BEKTASI, BEKTAŞI SK., CAN, CAN SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI SK., ÇOBANSAYVANT, ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOBANSAYVANT SK., ÇOBANSAYVANT/1, ÇOBANSAYVANT/13, ÇOBANSAYVANT/17, ÇOBANSAYVANT/3, ÇOBANSAYVANT/6, ÇOBANSAYVANT/7, DERE, DERE SK., DERE/5, DERE/7, DERE/9, DERE_11, ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE/2., ESENTEPE/4., ESENTEPE/5., EVREN, FATİH CD., FINDIKLIK EVLERI(3), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK KÜME EVLERI, GÖKÇE HATUN, GÖKÇE HATUN CD., GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇELIK, GÖKÇELIK/1, GÖKÇELİK, GÖKÇELİK SK., GÜL, GÜL SK., GÜLİSTAN SK., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜLTEPE/10, GÜLTEPE/3, GÜLTEPE/4, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜMÜŞOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNGÖREN, GÜNGÖREN SK., HENDEK KOCAALI, HENDEK KOCAALİ, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALİ, HICAZ/24, HIZIR REİS, HUNLUBEY SK., İsimsiz140, KARAPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KARSI, KARŞI SK., KOCAALİ LAHNA YOLU, KOZLUK/1, KÖROGLU, KÖROĞLU, KÖROĞLU SK., MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ 2, MERKEZ(KARAPELİT), MERKEZ/10_1, MERKEZ/100, MERKEZ/11, MERKEZ/12, MERKEZ/16, MERKEZ/17, MERKEZ/18, MERKEZ/19, MERKEZ/22, MERKEZ/23, MERKEZ/24, MERKEZ/3_4, MERKEZ/30, MERKEZ/32, MERKEZ/33, MERKEZ/55, MERKEZ/57, MERKEZ_25, MERKEZ_6, MERKEZ_90, MERKEZ_95, MİMAR SİNAN, PANDULLU, PAPAZ ÇESME, PAPAZ ÇESME/2, PAPAZ ÇEŞME, SARIGÖL, SARMASIK, SARMASIK/3, SARMAŞIK SK., SEHIT TUFAN KANSUVA, SEHIT TUFAN KANSUVA/6, SEHIT TUFAN KANSUVA/8, SEHIT TUFAN KANSUVA/9, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SEYHAN SK., Uavtede Yok
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|103383
|SAKARYA
|ADAPAZARI
|İSTİKLAL, MITHATPASA, MİTHATPAŞA
|588 NOLU, 618 NOLU SK., 662 NOLU SK., 665 NOLU, A. NEJDET GÜVEN CD., ADNAN MENDERES CD., ÇARK CD., KENTPARK İÇİ YOLU, KESER, KUDÜS, MALIYE, MALİYE CD., MILLI EGEMENLIK, PROFESÖR DOKTOR NEJMETTİN ERBA, SAFAK, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE DAİ, SASKİ İÇ YOLU
|24.10.2026
|10:00
|17:00
|103387
|SAKARYA
|KAYNARCA
|ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, DENİZKÖY, DUDUKÖY, HATİPLER, KARAÇALI, KERTİL, KONAK, MERKEZ, ORTA, ORTAKÖY, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU, UĞURLU
|1.CD., 15 TEMMUZ, 15.CD., 16001, 16003, 16006, 16007, 16008, 16009, 16012, 16014, 16015, 16017, 16018, 16019, 16020, 16021, 19001, 19002, 19008, 19010, 19012, 19015, 19016, 19018, 19019, 2, 2003, 2003 sokak, 2003/3, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2017, 3001, 3005, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34023, 34024, 34025, 34026, 36001, 36003, 36005, 36006, 36007, 36009, 4001, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4012, 4013, 4014, 6.CD., 7.CD., ACAR SK., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADLIYE SK., ADLİYE SK., AKARSU SK., AKINCI, AKMESE, AKSU, ALABASLAR, ALABAŞLAR, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., ALSANCAK, ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, ASARLI, ASARLI SK., AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, AŞAĞINEVRİN SK., AYAN, AYAN SK., AZIZ DURAN, AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN, AZİZ DURAN CD., BAHAR, BALKAYA SK., BALÖZÜ, BALTAOĞLU SK., BASOGLU MERKEZ, BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BEGONYA, BEGONYA SK., BİÇER SK., BİRLİK SK., BÜLBÜL SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., CAMİİ SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., ÇARŞIİÇİ MEYDAN, ÇELEBİ SK., ÇELİK, ÇETİN, ÇEVİK SK., ÇIÇEK, ÇINAR SK., ÇUKURKUYU SK., DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAR SK., DERE, DERE SK., DIRMANDILAR, DIRMANDILAR SK., DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.HASAN AKGÜN BULVAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/6, DUDUKÖY/7, EDİPPAŞA, EDİPPAŞA CD., EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., EKİN, ERCAN, ESEN, ESKICILER, ESKIOKUL, ESKİCİLER SK., ESKİOKUL, FEHMI KANYILMAZ, FEHMİ KANYILMAZ CD., FERİT SANER CD., GONCAGÜL, GÜL, GÜL SK., GÜL/1, GÜLER SK., GÜVEN, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HAMAMCILAR SK., HASANBEY SK., HATİPLER 1, HATİPLER 6, HATİPOĞLU, HATİPOĞLU SK., HAYELLER, HAYELLER SK., HOCAOGLU, HOCAOĞLU SK., HUNLAR, HÜRRİYET, HÜSNÜ AYDIN, HÜSNÜ AYDIN CD., IHLAMUR, ISIL, IŞIL, İsimsiz106, İsimsiz122, KADİR KOÇ, KADİR KOÇ CD., KAHVECİOĞLU SK., KANARYA, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ CD., KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARAKAS SK., KARAKAŞ SK., KARANFİL SK., KARAYEL SK., KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KARŞIYAKA CD., KAYACIK/31, KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KISTAFAN, KISTAFAN SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 4, KIZILELMA, KIZMAZ, KIZMAZ SK., KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KONAK 19, KONAK 2, KOVA, KOVA SK., KÖRÜK, KÖSE, KUMRU, KUMRU CD., KURUDERE, KUZULUK, KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., LALE SK., MANAV, MANAV SK., MANOLYA SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERKEZ SK., MERKEZ/4, MEŞE BAYIRI SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., MOLLA MUSTAFA SK., MURATLAR, MURATLAR SK., MURTEZA YÜKSEL, MÜRTEZA YÜKSEL, NALBANTLAR, NALBANTLAR SK., NECATIBEY, NEHİR, NERGİZ, NERGİZ SK., NEVRIN, NEVRİN, NEZIH, ORKİDE SK., ORTA/1, ORTAKÖY, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, ÖZÇELİK, ÖZÇELİK SK., ÖZEL KENT, ÖZEL KENT CD., ÖZER, ÖZER SK., PAPATYA SK., PARK SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAĞLAM, SAKA SK., SANER SK., SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SASKINLAR, SAVAŞ SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SEKER, SELVI, SEMENLER, SENTÜRK SK., SEYFETTIN SELIM, SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SOGUKSU, SOYSAL SK., STAT, STAT CD., STAT/1, ŞAFAK SK., ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., ŞEKER SK., ŞENTÜRK, ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ, ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.FAHRETTİN AZAK CD., ŞHT.HAMİT YAYLA, ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEKİNER SK., TEPE, TEPE SK., TEPE/1, TEZCAN SK., TEZER SK., Uavtede Yok, UGURLU 1, VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YAMAK, YENİ MAHALLE 5 SK., YILMAZ VURAL, YONCA 1., YONCA CD., YURT, YURT SK., YUVACIK, ZINGILLAR
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|103413
|SAKARYA
|KOCAALİ
|CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY
|338 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, BEYOGLU/1, BEYOGLU/2, BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU/2, CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE/2, ESENTEPE_1, HASAN ALİ ÇELİK, MERKEZ SK., MERKEZ/1_1, MERKEZ/1_2, MERKEZ/2, MERKEZ/2_1, MERKEZ/3, MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/69, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHILYOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİL YOLU/1, SAHİL YOLU/3, SAHİLYOLU, ŞEHİT MUHAMMED SARI, ŞEHİT SEBAHATTİN ŞANLI, TATLICAK, TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY
|24.10.2026
|17:00
|18:00
|103419
|SAKARYA
|ADAPAZARI
|KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, TASKISIGI, TEKELER
|1002 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., İŞLER, KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KAYNARCA CD., KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ, NEŞELİ SK., TASKISIGI, TEKELER, TOMRUK SK.
|25.10.2026
|11:00
|15:00
|103420
|SAKARYA
|ADAPAZARI
|TUZLA
|1254 NOLU, 1265 NOLU SK., 1265 NOLU SK., 1266 NOLU, 1266 NOLU SK., 1266 NOLU SK., 1267 NOLU, 1267 NOLU SK., 1268 NOLU, 1268 NOLU SK., 1270 NOLU, 1270 NOLU SK., 1271 NOLU, 1271 NOLU SK., 1272 NOLU, 1272 NOLU SK., 1273 NOLU SK., 1274 NOLU, 1274 NOLU SK., 1275 NOLU, 1275 NOLU SK., 1276 NOLU, 1276 NOLU SK., 50 NOLU CD., 51 NOLU, 51 NOLU CD., 52 NOLU, 52 NOLU CD., TEK SK.
|25.10.2026
|09:00
|11:00
DÜZCE ELEKTRİK KESİNTİSİ
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|103220
|DÜZCE
|MERKEZ
|ALAÇAM, BAHÇELIEVLER, DERE, DORUK, FABRIKA, KARDELEN, TATIL
|KÖY SOKAĞI, ALAÇAM, BAHÇELIEVLER, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, DORUK, FABRIKA, KARDELEN, KÖY SOKAĞI, TATIL KÖYÜ
|23.10.2026
|09:00
|11:00
|103222
|DÜZCE
|MERKEZ
|BÜK, KALEDİBİ, KÖYÜN KENDİSİ, KUTLU, KÜLTÜR, N KENDISI
|KÖY SOKAĞI, 12., 2., 206., BÜK, ÇAKIRHACI IBRAHIM, ÇAKIRHACIİBRAHİM KÖYÜ YOLU, ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, DEVELI BESNI, KALEDIBI, KALEDİBİ KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, KUTLU, KUTLU KÖYÜ YOLU
|23.10.2026
|12:00
|13:30
|103230
|DÜZCE
|CUMAYERİ
|MERKEZ, YENİTEPE
|DEGIRMEN, MISIRLIK KÖYÜ YOLU, YENİTEPE KÖYÜ YOLU
|23.10.2026
|09:00
|10:00
|103231
|DÜZCE
|CUMAYERİ
|MISIRLIK, N KENDISI
|MISIRLIK, MISIRLIK KÖYÜ YOLU
|23.10.2026
|10:30
|12:00
|103233
|DÜZCE
|CUMAYERİ
|CAMI, CAMİ, DEGIRMEN, DEĞİRMEN
|CAMI, DEGIRMEN, SUBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, SUBAŞI KÖYÜ YOLU
|23.10.2026
|14:00
|15:30
|103246
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|EDILLI AGZI, HACI YUSUFLAR, N KENDISI
|1013, 1014, ANIT, ANIT SK., BARLAS, BARLAS SK., BERKIN, BERKİN SK., BEYZA SK., BURCU SK., EBRU SK., EDILLI., ESEN, FENER, FENER SK., GÜNEŞ SK., HAYALIM, HAYALİM SİTESİ, HAYALİM SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KALE YOLU, KARASU, KARASU ŞİLE YOLU, KERVAN 2, KERVAN 2 SK., KERVAN SK., KOCATEPE SK., KUGU, KUĞU SK., MESEN, MESEN 1, MİMOZA SK., NESIL, OGUZ, OĞUZ SK., SADIK REIS, SELIN, YAKAMOZ SK.
|23.10.2026
|09:00
|12:00
|103247
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|AKKAYA, AYAZLI, BEYHANLI, ÇAYAĞZI, KIRAZYANI, KÖYÜN KENDİSİ, KUMPINAR, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI
|KÖY SOKAĞI, 1. SK., 1026, 1028, 123, 126, 128, 2. SK., 5 NOLU, AKKAYA, AKKAYA KÖYÜ YOLU, BEYHANLI, BEYHANLI KÖYÜ YOLU, ÇAYAGZI, ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, EREGLI, EREĞLİ AKÇAKOCA YOLU, EREĞLİ CD., KIRAZYANI, KÖY SOKAĞI, KUMPINAR, ZAFER 1
|23.10.2026
|09:00
|17:00
|103249
|DÜZCE
|YIĞILCA
|KARAKIRAZ, KARAKİRAZ
|KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU
|23.10.2026
|09:00
|15:00
|103270
|DÜZCE
|MERKEZ
|BÜK, ÇINARDÜZÜ, KIREÇKUYUSU, KURULUK, MERKEZ, SARIÇAM
|12., BÜK, ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, KIREÇKUYUSU, KIRKACAK, KÖY SOKAĞI, KURULUK, MERKEZ, SARIÇAM, SARIÇAM MAHALLESİ, Uavtede Yok
|23.10.2026
|09:00
|17:00
|103274
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|DÖNGELLİ
|DÖNGELLI, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE CD.
|23.10.2026
|09:00
|17:00
|103275
|DÜZCE
|KAYNAŞLI
|DEREBOYU
|1 NOLU VİYADÜĞÜ, DEREBOYU, KÖY SOKAĞI
|23.10.2026
|09:00
|17:00
|103308
|DÜZCE
|MERKEZ
|ARAPÇİFTLİĞİ, ÇAMKÖY
|2871., 2887., 2889., 2932. SK., 2948., 2980., 2980. SK., 2986., 2986. SK., 2988., 2988. SK., 2990., 2990. SK., 2991., 3000., 3000. SK., 3004., 3006., 3006. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3009., 3009. SK., 3011., 3011. SK., 3012., 3012. SK., 3013. SK., 3014., 3014. SK., 3015., 3015. SK., 3016. SK., 3017., 3017. SK., 3018. SK., 3019. SK., 3020., 3020. SK., 3021., 3022. SK., 3025. SK., 3027., 3027. SK., 3029. SK., 3039., 3040., 3040. SK., 3042., 3042. SK., 3043., 3043. SK., 3044., 3044. SK., 3048., 3048. SK., 3056., 3062., 3066., 3066. SK., 3081., 3082., 3083., 3087., 3088., 3101., 3101. SK., 3103., 3103. SK., 3106., 3106. SK., 3114., 3118., 3118. SK., 3120., 3129., 3145., 3145. SK., 3156., 3159., 3161., 3172., 3178., 3196., 3198., 3198. SK., 3206., 3206. SK., 3255., 3261. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ARAP ÇİFTLİĞİ YOLU, BEYPİ TAVUK ÇİFTLİĞİ, ÇAMKÖY YOLU, ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., KERPE KÖYÜ YOLU
|24.10.2026
|09:00
|10:00
|103309
|DÜZCE
|MERKEZ
|ARAPÇİFTLİĞİ, ÇAMKÖY
|2871., 2887., 2889., 2932. SK., 2948., 2980., 2980. SK., 2986., 2986. SK., 2988., 2988. SK., 2990., 2990. SK., 2991., 3000., 3000. SK., 3004., 3006., 3006. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3009., 3009. SK., 3011., 3011. SK., 3012., 3012. SK., 3013. SK., 3014., 3014. SK., 3015., 3015. SK., 3016. SK., 3017., 3017. SK., 3018. SK., 3019. SK., 3020., 3020. SK., 3021., 3022. SK., 3025. SK., 3027., 3027. SK., 3029. SK., 3039., 3040., 3040. SK., 3042., 3042. SK., 3043., 3043. SK., 3044., 3044. SK., 3048., 3048. SK., 3056., 3062., 3066., 3066. SK., 3081., 3082., 3083., 3087., 3088., 3101., 3101. SK., 3103., 3103. SK., 3106., 3106. SK., 3114., 3118., 3118. SK., 3120., 3129., 3145., 3145. SK., 3156., 3159., 3161., 3172., 3178., 3196., 3198., 3198. SK., 3206., 3206. SK., 3255., 3261. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ARAP ÇİFTLİĞİ YOLU, BEYPİ TAVUK ÇİFTLİĞİ, ÇAMKÖY YOLU, ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., KERPE KÖYÜ YOLU
|24.10.2026
|13:00
|14:00
|103310
|DÜZCE
|MERKEZ
|CUMHURIYET, CUMHURİYET
|2., 203., 205., BEYKÖY İÇ YOLU
|24.10.2026
|09:00
|12:00
|103312
|DÜZCE
|YIĞILCA
|ÇAYIRCIK, KARAKIRAZ, KARAKİRAZ, SALAVAT
|ÇAYIRCIK, çayırlık, KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU, SALAVAT
|24.10.2026
|09:00
|15:00
|103319
|DÜZCE
|GÖLYAKA
|N KENDISI
|AKSU, TASLIK
|24.10.2026
|09:00
|12:00
|103321
|DÜZCE
|GÖLYAKA
|N KENDISI
|AKSU, TASLIK
|24.10.2026
|13:00
|15:30
|103323
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|AHMETDAGI, AKTAŞ, ARABACI, EDILLI AGZI, EDİLLİ, GÖKTEPE, HACI YUSUFLAR, HASANÇAVUŞ, HEMŞİN, KALKIN, KARABURUN, KARABURUN 2, KEÇİKAYA, KEPENÇ, KOÇAR, KOÇULLU, KÖYIÇI, KÖYİÇİ, KÖYÜN KENDİSİ, KURUGÖL, MELENAĞZI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, NAZIMBEY, PAŞALAR, SARIYAYLA, TAHİRLİ, UĞURLU, YENİCE, YUKARI
|KÖY SOKAĞI, 100, 101, 1016, 102, 1024, 104, 104 SK., 105, 1055, 110, 112, 117, 2, 201, 7 NOLU, 8, AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, AKTAS, AKTAS KÜME EVLER, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ALİ ÇAVUŞ SK., ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU, BİRLİK SİTESİ, BOLU GÜNEŞ SİTESİ, CENEVIZ, CUMAYERİ KÖY YOLU, DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE KÜME EVLER, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HAYALIM, HAYALİM SK., HEMSIN, HEMŞİN KÖYÜ YOLU, HUZUR TATİL KÖYÜ, HÜRRIYET, KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARABURUN 2, KARASU CD., KARASU ŞİLE YOLU, KINIK, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOÇAR, KOÇULLU, KOÇULLU KÖYÜ YOLU, KÖY IÇI, KÖY İÇİ SK., KÖY SOKAĞI, KÖYIÇI, KUĞU SK., KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, MELENAGZI, MELENAĞIZI KÖYÜ YOLU, MELENAĞZI KÖYÜ İÇ YOLU, MESEN, NAZIMBEY, NAZIMBEY KÖYÜ YOLU, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, SADIK REIS, SARIYAYLA, SARIYAYLA KÖYÜ YOLU, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU, UGURLU, UĞURLU KÖYÜ YOLU, YAGMUR, YENICE, YENİCE KÖYÜ YOLU
|24.10.2026
|16:00
|18:00
|103327
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|ALTUNÇAY, BALATLI, ÇİÇEKPINAR, DEREDİBİ, DEREKÖY, DOKUZPINAR, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, OTLAKLAR, PETEKLI, SUBAŞI, TANTAN KUYU, TEPEKÖY, TONYALI
|KÖY SOKAĞI, 405-, AKKAYA, ALTUNÇAY, ALTUNÇAY KÖYÜ YOLU, BALATLI, BALATLI KÖYÜ İÇ YOLU, BEYÖREN, CAMLISU İÇ YOLU, ÇIÇEKPINAR, ÇİÇEKPINAR KÖYÜ YOLU, DERE, DEREDIBI, DEREDİBİ KÖYÜ YOLU, DEREKÖY, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE CD., DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, ELMAS, HACI YAKUP KALAYCI CD., KÖY SOKAĞI, KURTSUYU KÖYÜ İÇ YOLU, KURTSUYU MERKEZ, MUSABABA KÖYÜ, OTLAKLAR, PETEKLI, SUBASI, SUBAŞI KÖYÜ YOLU, TANTAN KUYU, TEPEKÖY, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, TONYALI
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|103332
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|ÇAYAĞZI, KIRAZYANI, KUMPINAR, N KENDISI
|2. SK., ÇAYAGZI, ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, EREGLI, EREĞLİ CD., KIRAZYANI, KUMPINAR
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|103333
|DÜZCE
|MERKEZ
|ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, MERKEZ, SEHIT
|KONURALP ESER, KONURALP ESER SK., KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD., MERKEZ
|24.10.2026
|09:00
|17:00
|103334
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|AYAZLI
|ÜMRAN BORU FABRİKASI
|25.10.2026
|09:00
|17:00
|103347
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|AYAZLI, DOGANCILAR, DOĞANCILAR
|DOGANCILAR, DOĞANCILAR İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, İsimsiz152, YUKARI AYAZLI CD.
|25.10.2026
|09:00
|17:00
|103348
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|GİRESUNLULAR, HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YENİ, YUKARI
|AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKASYA, AKASYA SK., AKÇA, AKÇAKOCABEY, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, BÜLBÜL SK., CEVAHİR SK., ÇAVLAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., DILEK, DİLEK SK., EMEK SK., GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE SK., GÖRAL SK., HAYDAR EFENDI, HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., ISTANBUL, İNCİ SK., İSTANBUL CD., KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KEPENÇ KÜME EVLER, KESKIN, KESKİN SK., KOKURDAN CD., KORU SK., LALE SK., OKTAY SK., ORTANCA, OSMANİYE, RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SADIK REIS, SANAYİ 6, SANAYİ 6 SK., SANAYİ 7, SANAYİ 8, SEDEF SK., SELIN, SİTE SK., ŞEN SK., TURNA SK., UFUK, ÜÇDERE SK., VATAN
|25.10.2026
|09:00
|12:30
|103349
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|OSMANIYE, OSMANİYE
|AĞIT SK., AKÇAKOCABEY BULVAR, ASALET SK., ATIK, BAYRAM, BAYRAM SK., ÇAY SK., DOĞANCILAR KÖY YOLU, EMIRLER, EMİRLER CD., ESER, ESER SK., EYDA SK., GÜVEN, GÜVEN SK., HÜSEYİN ORHAN SK., ILHAN, IRMAK SK., ISMAIL KAPTAN, İLERİ SK., İLHAN SK., İSMAİL KAPTAN SK., KALYONCU, KALYONCU SK., KERVAN 1, KERVAN 1 SK., MEHMET HOCA SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK., SEYDA, SPOR
|25.10.2026
|13:30
|17:00
|103350
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|OSMANIYE, OSMANİYE
|ATİK, BERGÜZAR SK., CEZAEVİ SK., EMİRLER, EMİRLER CD., HİSAR, HİSAR SK., KALYONCU, KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK.
|25.10.2026
|13:30
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|103351
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|GIRESUNLULAR, OSMANIYE, OSMANİYE
|AĞIT SK., AKÇAKOCABEY BULVAR, ATIK, BAYRAM, BAYRAM SK., ÇAY SK., ÇETİN AYDOĞAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., DOGANCILAR, DOĞANCILAR KÖY YOLU, EMEK, EYDA SK., GIRESUNLULAR, GÖKNAR SK., GÜVEN, GÜVEN SK., IRMAK SK., İLERİ SK., KALYONCU, KALYONCU SK., KERVAN 1, KERVAN 1 SK., MEHMET ÜNNÜ SK., OKTAY SK., ONUR, SEYDA, SÖĞÜT, SÖĞÜT SK., SPOR, ŞEN SK.
|25.10.2026
|13:30
|17:00
|103352
|DÜZCE
|YIĞILCA
|KARAKIRAZ, KARAKİRAZ
|KIRIK KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI
|25.10.2026
|09:00
|15:00
|103362
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|OSMANİYE
|ÇETİN AYDOĞAN CD.
|25.10.2026
|09:00
|12:30
|103364
|DÜZCE
|GÜMÜŞOVA
|ÇAYBÜKÜ, MERKEZ, N KENDISI
|801. SK.
|25.10.2026
|14:00
|15:30
|103365
|DÜZCE
|ÇİLİMLİ
|DÖNGELLİ, N KENDISI
|1002, 1010, ADAPAZARI BOLU YOLU, DONGELLI, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU
|25.10.2026
|08:30
|11:00
|103366
|DÜZCE
|CUMAYERİ
|KORAZOĞLU
|DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ İÇ YOLU
|25.10.2026
|12:00
|13:30
|103505
|DÜZCE
|ÇİLİMLİ
|ÇİÇEK, DIKMELI MÜCAVIR, DİKMELİ MÜCAVİR, İHSANİYE, MERKEZ, TAŞKÖPRÜ, TOPÇULAR, YAMALI
|16065., 16110., 621., 622., 907., ADAPAZARI BOLU YOLU, ÇILIMLI KUZEY, D 100 KARAYOLU, DİKMELİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, DÜZCE CD., İHSANİYE, NECIP, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU, YAMALI
|25.10.2026
|12:00
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