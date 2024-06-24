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Sakatlanan Doğan Alemdar'ın yerine davet edilen Muhammed Şengezer, Başakşehir'de oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sakatlanan Doğan Alemdar&#039;ın yerine davet edilen Muhammed Şengezer, Başakşehir&#039;de oynuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te mücadele devam ederken Milli Takımımız 3. maçına çıkacak. Çekya ile mücadeleye kısa süre kala Doğan Alemdar'dan sakatlık haberi geldi. Neden oynamadığı merak edilirken yerine davet edilen Muhammed Şengezer'in hangi takımda oynadığı da araştırıldı.

Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda mücadele eden takımımız son maçını Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Doğan Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağında kopma olması sebebiyle yerine Muhammed Şengezer davet edildi. Futbolseverler ise kimdir, kaç yaşında merak etmeye başladı.

MUHAMMED ŞENGEZER KİMDİR?

5 Ocak 1997 yılında Bursa'da doğan futbolcu, kalede görev alırken Süper Lig ekibi olan Başakşehir'de forma giyiyor. 2015 senesinde Bursaspor'da futbolculuk kariyerine başlayan isim 2019 senesinde Şenol Güneş tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Moldova karşılaşmaları için aday kadroya davet edildi.

DOĞAN ALEMDAR SAKATLANDI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu, Doğan Alemdar'ın antrenman esnasında sakatlandığını açıkladı. Alemdar'ın ön çapraz bağlarının koptuğu bilgisi TFF tarafından şu açıklama ile duyuruldu:

"A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

Sakatlanan Doğan Alemdar'ın yerine davet edilen Muhammed Şengezer, Başakşehir'de oynuyor - 1. Resim

2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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