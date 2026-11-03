Şampiyonlar Ligi maçları 3 ve 4 Kasım 2026 tarihlerinde oynanacak 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de sahaya çıkacağı haftada Barcelona, Bayern Münih, Liverpool, Real Madrid ve Manchester City gibi takımlar mücadele edecek. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı 3 Kasım Salı günü başlıyor. Galatasaray, sahasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı ağırlarken Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İki günde toplam 18 karşılaşmanın oynanacağı organizasyonda maçların başlama saatleri ve yayın kanalları belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları TRT 1 ve tabii Spor kanallarından canlı yayınlanacak. 3 Kasım Salı günü Galatasaray ile Stuttgart, 4 Kasım Çarşamba günü ise Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak mücadeleler TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Her iki karşılaşma da saat 20.45'te başlayacak. Diğer maçlar ise tabii'nin spor kanallarında yayınlanacak. Barcelona ile Aston Villa, Atletico Madrid ile Bayern Münih ve AEK ile Real Madrid karşılaşmaları da haftanın programında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? 3-4 Kasım Şampiyonlar Ligi yayın akışı

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Stuttgart ve Fenerbahçe Liverpool maçları TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. 3 Kasım Salı günü oynanacak Galatasaray Stuttgart karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü aynı saatte Liverpool'u ağırlayacak.

3-4 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ YAYIN AKIŞI

3 Kasım Salı:

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz) - Tabii Spor

20.45 Galatasaray - Stuttgart (Almanya) - TRT 1

23.00 Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere) - Tabii Spor 1

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) - Tabii Spor

23.00 Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya) - Tabii Spor 4

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya) - Tabii Spor 3

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa) - Tabii Spor 5

23.00 Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) - Tabii Spor 2

23.00 LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya) - Tabii Spor 6

4 Kasım Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere) - TRT 1

20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya) - Tabii Spor

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya) - Tabii Spor 2

23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya) - Tabii Spor 3

23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika) - Tabii Spor 5

23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere) - Tabii Spor

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) - Tabii Spor 1

23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya) - Tabii Spor 4

23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan) - Tabii Spor 6



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