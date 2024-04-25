Sandık Kokusu 12 Haziran’da yayınlanacak 26. bölümü ile sezon finali yapacak

Başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken dizi geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Ayrıca yeni yayın döneminde kadroya katılan bir oyuncu ile dizinin heyecanı arttırılıyor. 12 Haziran'da sezon finali yapacak olan "Sandık Kokusu" izleyicilere unutulmaz bir final bölümü sunmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizilerden biri olan Sandık Kokusu final mi yapacak sorusu sıkça sorulmaya başladı. Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu için izleyenler final olup olmayacağı konusunda meraklıydı. Gerekli açıklama kanal yetkilililerince yapıldı. Peki Sandık Kokusu final mi yapacak? Detaylar şöyle...

SANDIK KOKUSU FİNAL Mİ YAPACAK?

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve geniş bir hayran kitlesi edinen "Sandık Kokusu" dizisi hakkında çıkan final iddiaları gündemi salladı. Ancak kanal yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklama, bu iddiaları yalanladı ve dizinin devam edeceğini doğruladı.

Gerçek Gündem'in elde ettiği bilgilere göre; Sandık Kokusu'nun sezon finali yapacağına dair haberler üzerine, Show TV yetkilileri sessizliği bozarak resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, dizinin ikinci sezon için onay aldığı ve yeni sezonunda da izleyicilerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

SANDIK KOKUSU NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Necip Memili ve Meriç Aral gibi başarılı oyuncuların bulunduğu "Sandık Kokusu", güçlü senaryosu ve etkileyici performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu nedenle, dizinin devam edeceği haberleri, izleyicileri sevindirip heyecanlandırdı.

Öte yandan diziye katılan yeni bir oyuncu ile ilgili de bilgi verildi. Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" ve "Bahar"ın ardından yeni yayın döneminde de devam kararı aldığı "Sandık Kokusu" dizisinin kadrosuna usta bir oyuncu daha katıldı.

12 Haziran'da ekrana gelecek olan 26. bölümüyle sezon finali yapması planlanan "Sandık Kokusu", izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek.