Canlı yayında korkutan anlar! Ünlü futbol yorumcusu program esnasında baygınlık geçirdi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Gazeteci Haldun Domaç, canlı yayında baygınlık geçirerek hayranlarını endişelendirdi. Sağlık durumu iyi olan Domaç'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
Gazeteci Haldun Domaç, Rönesans Youtube Spor TV kanalında Galatasaray - Pendikspor maçını yorumlarken baygınlık geçirdi.
Kısa süreli rahatsızlık geçiren Domaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Baygınlık geçirdiği tespit edilen Haldun Domaç'ın taburcu edildiği belirtildi.
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor