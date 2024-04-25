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Canlı yayında korkutan anlar! Ünlü futbol yorumcusu program esnasında baygınlık geçirdi

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Canlı yayında korkutan anlar! Ünlü futbol yorumcusu program esnasında baygınlık geçirdi

Spor Haberleri

Gazeteci Haldun Domaç, canlı yayında baygınlık geçirerek hayranlarını endişelendirdi. Sağlık durumu iyi olan Domaç'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Gazeteci Haldun Domaç, Rönesans Youtube Spor TV kanalında Galatasaray - Pendikspor maçını yorumlarken baygınlık geçirdi.

Kısa süreli rahatsızlık geçiren Domaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baygınlık geçirdiği tespit edilen Haldun Domaç'ın taburcu edildiği belirtildi.

İŞTE O ANLAR

Canlı yayında korkutan anlar! Ünlü futbol yorumcusu program esnasında baygınlık geçirdi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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