Fatih Terim'den Fransız hakeme tepki: Saygı duyulacak bir adam değilsin ki | AEK 3-0 Panathinaikos

"Pozisyonumuzun penaltı olması için daha nasıl bir tarif olabilir ? Ve sen geliyorsun, bana, ona, ötekine sarı kart gösteriyorsun...Kendisine saygı duymak gerekiyormuş, sen saygı duyulacak bir adam değilsin ki... Ya bu kadar açık, bu kadar net bir pozisyonu yorumlamayan bir hakemi, bir de masraf edip Fransa'dan mı getirttiniz?"