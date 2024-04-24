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Fatih Terim'den Fransız hakeme tepki: Saygı duyulacak bir adam değilsin ki | AEK 3-0 Panathinaikos

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Fatih Terim&#039;den Fransız hakeme tepki: Saygı duyulacak bir adam değilsin ki | AEK 3-0 Panathinaikos

Spor Haberleri

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, liderliği belirleyecek kritik maçta AEK'ya 3-0 kaybetti. Maç sonrası hakemi eleştiren Terim, penaltı pozisyonundan dolayı sert eleştirilerde bulundu.

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda lider AEK'ya 3-0 yenildi.

Play-off 7. hafta maçında şampiyonluk yolunda ikinci sırada yer alan Panathinaikos, lider AEK'ya konuk oldu.

AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Martinez'in golleriyle 2-0 öne geçti. Eliasson, 69. dakikada farkı üçe çıkardı ve maç da 3-0 sona erdi.

Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydın, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Günün diğer maçlarında PAOK deplasmanda Lamia ile 1-1 berabere kalırken, Aris-Olympiakos karşılaşması da aynı skorla tamamlandı.

Bu sonuçla 71 puanda kalan Panathinaikos, ikinci sıradaki yerini korudu. AEK 75 puanla zirvede yer alırken; birer maçı eksik PAOK 68 puanda, Olympiakos ise 67 puanda bulunuyor.

FATİH TERİM: SEN SAYGI DUYULACAK BİR ADAM DEĞİLSİN Kİ

Maçın hakemine öfkelenen Fatih Terim, şöyle konuştu:

"Pozisyonumuzun penaltı olması için daha nasıl bir tarif olabilir ? Ve sen geliyorsun, bana, ona, ötekine sarı kart gösteriyorsun...Kendisine saygı duymak gerekiyormuş, sen saygı duyulacak bir adam değilsin ki... Ya bu kadar açık, bu kadar net bir pozisyonu yorumlamayan bir hakemi, bir de masraf edip Fransa'dan mı getirttiniz?"
 
 
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