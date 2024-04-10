Sandık Kokusu yeni bölüm bu akşam yok
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sandık Kokusu 10 Nisan tarihli yeni bölümü bu akşam var mı, televizyon yayın akışında yer alıyor mu araştırılıyor.
Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle çoğu dizi ve program yayına ara verdi.
Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak.
Show TV ekranlarında her çarşamba ekrana gelen dizinin kendi saatinde Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü yayınlanacak.
Sandık Kokusu yeni bölümü ise 17 Nisan 2024 Çarşamba günü 20.00'de ekrana gelecek.
Dizinin yayınlana son ve 17. bölümünde Adnan'ın ihanetiyle kendine gelmeye çalışan Irmak için zor günler başladı. Filiz ve Hasan'ın arasındaki ilişki gelişir, Hasan'ın aklına ise Reha ile görüştükten sonra Filiz'in geçmişi takılır. Bütün bunlar olurken Atilla ise kendisi hakkındaki gerçekleri Karsu'ya anlatır.
10 Nisan 2024 Çarşamba Show TV yayın akışı:
12.30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Şark Bülbülü