Şanlıurfa Harran ve Hilvan 10 Nisan 2024 bayram namazı 06.26'da kılınacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 23:08 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 23:09 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa bayram namazı saati 2024 yılında Ramazan Bayramı namazı kılacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı namaz vakitlerine göre Şanlıurfa ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı hangi gün saat kaçta kılınacak? Bayram namazı sabah saat kaçta? Şanlıurfa Harran ve Hilvan 10 Nisan 2024 bayram namazı saati 2024...