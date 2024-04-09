Şanlıurfa Harran ve Hilvan 10 Nisan 2024 bayram namazı 06.26'da kılınacak
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Şanlıurfa bayram namazı saati 2024 yılında Ramazan Bayramı namazı kılacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı namaz vakitlerine göre Şanlıurfa ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı hangi gün saat kaçta kılınacak? Bayram namazı sabah saat kaçta? Şanlıurfa Harran ve Hilvan 10 Nisan 2024 bayram namazı saati 2024...
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Şanlıurfa'da bayram namazı saatini duyurdu. Ramazan ayı sona ererken, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Ramazan Bayramı başlıyor. Bayram öncesi milyonlarca vatandaş “Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman” sorusunun cevabını arıyor. Peki, Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Şanlıurfa Harran ve Hilvan 10 Nisan 2024 bayram namazı saati 2024...
ŞANLIURFA HARRAN VE HİLVAN BAYRAM NAMAZ VAKTİ 2024
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 10 Nisan Çarşamba olacak. Ramazan Bayramı namazı kılmak isteyen vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçeye göre saat bilgisine ulaşmak istiyor.
Şanlıurfa Ramazan Bayramı namazı ezan saatleri netleşti. İl ve ilçelerdeki bayram namazlarının saatleri belirlendi. Buna göre Şanlıurfa ilçelerinden Harran ve Hilvan'da 10 Nisan 2024 bayram namazı 06.26'de kılınacak.
TÜRKİYE GAZETESİ BAYRAM NAMAZI SAATİ
Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Adana ilinde 06.37 saatinde kılınacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi