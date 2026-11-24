Şapkacı Kadınlar dizisi, Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaşacağı yeni sezon dizileri arasında yer alıyor. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosuna peş peşe yeni isimler katılırken çekim takvimi ve yayın tarihi de merak ediliyor.

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Şapkacı Kadınlar dizisinin hazırlıkları devam ederken son olarak Rüçhan Çalışkur ve Şerif Erol'un oyuncu kadrosuna dahil olmasıyla projeye ilişkin ayrıntılar yeniden araştırılmaya başlandı. O3 Medya imzasını taşıyan, yönetmenliğini Ömür Atay'ın üstleneceği dizide Pınar Deniz, Ayşe karakterini, Selahattin Paşalı ise Rıza karakterini canlandıracak. Dizinin yayın tarihi araştırılıyor.

ŞAPKACI KADINLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NOW'ın yeni dönem dizisi Şapkacı Kadınlar için oyuncu seçimi ve çekim hazırlıkları devam ediyor. Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği O3 Medya imzalı dizinin senaryosunu Şükrü Necati Şahin kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturacak. İlk hazırlık aşamasında çekimlerin kasım ayında başlaması planlanmıştı. Dizinin ilk çekimlerinin Ayvalık'ta gerçekleştirilmesi, ardından İstanbul'daki Beykoz Kundura Fabrikası'nda hazırlanacak dekorlarda çalışmalara devam edilmesi bekleniyor. Dönem atmosferinin yansıtılacağı yapım için kostüm, mekqn ve dekor hazırlıkları da sürdürülüyor.

Şapkacı Kadınlar dizisinin yayın tarihi de yeni sezon projelerini takip eden izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında geçen hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin 2027 yılında ekranda olması bekleniyor.

Şapkacı Kadınlar dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kim?

ŞAPKACI KADINLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Şapkacı Kadınlar dizisinin başrollerini Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı paylaşacak. Pınar Deniz, Kurtuluş Savaşı'na katılan ve hayatını yeniden kurma mücadelesi veren Ayşe Çavuş karakterini canlandırırken Selahattin Paşalı, Ayşe'nin eşi Rıza rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin oyuncu kadrosuna katılan isimlerden Hazal Türesan, Saadet karakterine hayat verecek. Furkan Andıç, iyi eğitimli, karizmatik ve mesafeli bir asker olan Teğmen Salih'i, Tansu Biçer ise Albay Sami'yi canlandıracak. Esra Kızıldoğan da Albay Sami'nin eşi Fikriye rolünü üstlenecek. Kadroda ayrıca Beşyollu lakabıyla tanınan ve çevresinde güçlü bir konuma sahip olan İrfan karakterini canlandıracak Emin Gürsoy da bulunuyor. Son olarak Şerif Erol ve Rüçhan Çalışkur'da dizinin kadrosuna dahil oldu. Şerif Erol, İrfan'ın ailesinin terzisi ve imalathanesinin müdürü olan Cevher karakterini canlandıracak. Rüçhan Çalışkur ise Emine Koca karakteriyle Rıza'nın annesi, Ayşe Çavuş'un da kayınvalidesi olarak hikayeye katılacak.

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