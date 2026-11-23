Sarıyer'deki aslanın yakalanıp yakalanmadığı, İstanbul'un Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından araştırılıyor. Bölgede aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın görülmesi üzerine jandarma, emniyet, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile belediye ekipleri harekete geçti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından hayvanın bulunduğu bölge ve yakalama çalışmalarındaki son gelişmeler merak ediliyor.

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Sarıyer'de aslan görüldüğü yönündeki ihbar, 22 Kasım 2026 Pazar akşamı Uskumruköy ve çevresinde hareketliliğe neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin incelenmesinin ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İstanbul Valiliği ve ilgili kurumlardan olayla ilgili açıklamalar yapılırken vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Peki, Sarıyer'deki aslan yakalandı mı, bulundu mu?

SARIYER'DEKİ ASLAN BULUNDU MU?

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında bir aslanın çevredeki güvenlik kameralarına yansıması üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak arama çalışmalarına başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından ilgili birimlerin çalışma başlattığı ve bölgede yaşayan vatandaşlara gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi. Valilik, aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Yakalama faaliyetlerinin Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldüğü açıklandı. Yetkililer, hayvanın canlı olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.

Sarıyer’deki aslan yakalandı mı, son durum ne? Uskumruköy’de görülmüştü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de olayla ilgili yaptığı açıklamada, 22 Kasım Pazar günü saat 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Jandarma Karakolunda görevli personel tarafından güvenlik kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbar yapıldığını duyurdu. İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personeli olay yerine giderek kamera görüntülerini inceledi ve gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanmaması üzerine arama çalışmaları genişletildi. Bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilirken çevrede yaşayan vatandaşlar da bilgilendirildi. Genel Müdürlük, ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hayvanın yerinin tespit edildiğini ve uzman veterinerlerin de bulunduğu ekiplerin yakalama faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Sarıyer’deki aslan yakalandı mı, son durum ne? Uskumruköy’de görülmüştü

ASLAN YAKALANDI MI, SON DURUM NE?

Sarıyer Uskumruköy'de görülen aslanla ilgili son açıklamalar İstanbul Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden geldi. İstanbul Valiliği, 22 Kasım Pazar akşamı güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından bölgede arama çalışması başlatıldığını ve vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Valilik açıklamasında, aslanın bulunduğu alanın belirlendiği ve sağ olarak yakalanmasına yönelik çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda devam ettiği bildirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de termal kameralarla gerçekleştirilen taramalar sonucunda hayvanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini belirtti. Uzman veterinerlerin de katıldığı ekipler tarafından yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

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