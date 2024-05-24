Seçil Erzan'ın cezaevi aracının kaza yapması sebebiyle duruşma gecikmeli yapılacak

Türkiye'nin gündeminde yer alan Seçil Erzan davasında futbol camiasından birçok ismin adı geçerken başta Fatih Terim ve Arda Turan yer aldı. Bugün görülecek olan davaya giderken aracın kaza yapmasının ardından Seçil Erzan kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl gibi sorular gündeme geldi.

Birçok futbolcunun da içerisinde bulunduğu yüksek kar getirisi olduğu iddia edlen fon dolayısıyla Seçil Erzan davası görülüyor. Bugün adliyeye giderken aracın kaza yapmasıyla beraber kazada son durum araştırıldı.

24 Mayıs günü gerçekleşecek olan dava, cezaevi aracının kaza yapması sebebiyle gecikmeli olarak yapılacak. Aracın ön camının patladığı bilinirken herhangi bir sağlık durumu sorunu yaşanmadığı öğrenildi. Erzan, başka bir araca götürüldü ve dava 1 saat geç başlayacak.

SEÇİL ERZAN DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu gibi bilindik isimlerin de içerisinde bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davası henüz sonuçlanmazken bugün de görülmeye devam ediyor.

Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapı gibi bilindik isimler Erzan'dan şikayetçi olurken Erzan için 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık' suçları görüldü.