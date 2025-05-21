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Şehit Haydar Şenel kimdir? Şehit Haydar nereli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şehit Haydar Şenel kimdir? Şehit Haydar nereli?
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Şehit P.Uzm.Onb. Haydar Şenel, şehadetinin üzerinden 3 yıl sonra yeniden saygıyla hatırlandı. Peki, Şehit Haydar Şenel kimdir? İşte detaylar...

Vatandaşlar, kahraman şehidimizi anısını hayır duaları ile yaşatmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi "Şehit Haydar Şenel kimdir? Şehit Haydar Şenel ne zaman, nerede şehit oldu, aslen nereli?" sorularını arama motorlarında sorgulatıyor.

ŞEHİT HAYDAR ŞENEL KİMDİR?

P.Uzm.Onb. Haydar Şenel 19 Mayıs 2022'de Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit düştü. Şehit Onbaşı Şenel, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Şehit Haydar Şenel kimdir? Şehit Haydar nereli? - 1. Resim

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanıp tedavi altına alındığı hastanede 24 yaşında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, memleketi Hatay'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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