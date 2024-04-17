Selena dizisinin Selin karakteri Cansu Demirci hakkında

Selena dizisinden sonra kendisini ekran karşısında bir daha göremediğimiz oyuncu Cansu Demirci hakkında çeşitli iddialar söz konusu olmaya devam ediyor. Özel hayatını medyadan uzak tutan başarılı oyuncu Cansu Demirci için Cansu Demirci öldü mü? Cansu Demirci nerede? Cansu Demirci yaşıyor mu? gibi sorular da ortaya atıldı. Cansu Demirci'nin hayatı hakkında detaylar...

2006-2010 yılları arasında ekrana gelen ve Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakan Selena dizisi, fantastik komedi türünde önemli bir yapıt olarak izleyicilerle buluşmuştu. Aykar ailesinin üç çocuğuna yardım eden bir peri olan Selena karakteri, geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilmişti. Bu unutulmaz yapımda Selin karakterine can veren Cansu Demirci, dizinin önemli isimleri arasında yer alıyordu. Selena dizisinde başrolleri Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş paylaşmıştı.

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

Cansu Demirci, 25 Nisan 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda başlayan Demirci, 2010 yılında mezun oldu ve ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra, Almanya'nın Bremen şehrinde bulunan Jacobs Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam etti.

Oyunculuk kariyerine Sihirli Annem dizisinde konuk oyuncu olarak başlayan Cansu Demirci, Selena dizisinde Selin Aykar karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Selin, Aykar ailesinin en büyük çocuğu ve Selena'nın en yakın arkadaşı olarak dizide önemli bir rol üstlendi. Dizide Selin'in aşk, arkadaşlık ve aile ilişkileri işleniyordu.

Selena dizisinin sona ermesinin ardından, Cansu Demirci ekranlarda pek görünmedi. Son olarak, 2017 yılında Kırgın Çiçekler dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Demirci'nin, şu anda yurt dışında yaşadığı ve özel hayatını medyadan uzak tuttuğu biliniyor.

CANSU DEMİRCİ ÖLDÜ MÜ?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan videolar ve paylaşımlar, Cansu Demirci'nin öldüğü yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Ancak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Oyuncunun rol arkadaşı Dilara Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu videoların kendisine ait olmadığını ve bu tür yalan haberlere karşı suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Dilara Kurtulmuş'un açıklamasında, "Bu TikTok hesabı bana ait değil! Instagram ve TikTok sayfalarımda paylaşımlarımı kopyalayarak uzun bir süredir benmişim gibi davranan bu hesap hakkında geçtiğimiz ay suç duyurusunda bulundum. Bu hesap, Cansu Demirci'nin öldüğüne dair yalan haberler yayarak insanları kandırmaya çalışıyor. Cansu Demirci hayatta ve sağlıklıdır. Lütfen bu tür yalanlara itibar etmeyin ve bu hesabı şikayet edin." şeklinde belirtildi.

Cansu Demirci'nin ölüm iddialarıyla ilgili olarak şu an için herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Demirci'nin sağlık durumuyla ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı ve sosyal medyada dolaşan bu tür haberlerin asılsız olduğu belirtiliyor.