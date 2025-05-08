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Şemsiyenizi almayı unutmayın! Sıcaklıklar yerini yağışa bırakıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şemsiyenizi almayı unutmayın! Sıcaklıklar yerini yağışa bırakıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde etkili olan sıcak havaların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sarı kodlu uyarı verdi. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, yerini yağışlı havaya bırakıyor. Hafta sonundan itibaren başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji’nin yayımladığı hava tahmin raporuna göre, cumartesi günü başlayacak olan yağışlı hava, pazar günü etkisini artıracak. Yeni haftayla birlikte yağışlar özellikle Akdeniz, Karadeniz’in doğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak. 

 

HAFTA SONU PLANI OLANLAR DİKKAT!

 Yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen sağanak yağış, şehir hayatını doğrudan etkileyecek. Meteoroloji ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Şemsiyenizi almayı unutmayın! Sıcaklıklar yerini yağışa bırakıyor - 1. Resim

İSTANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Bugün İstanbul’da hava sıcaklığının 25-27 derece arasında olması beklenirken, pazar günü itibarıyla sıcaklığın 16 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda Ankara 27 dereceyle güne başlarken, İzmir’de termometreler 32 dereceyi gösterecek. Bursa’da ise sıcaklık 29 derece seviyelerinde olacak.

Antalya’da ise yüzde 80’e ulaşan nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Ancak salı ve çarşamba günleri itibarıyla Antalya dahil birçok kentte sağanak yağışlar etkili olacak.

Şemsiyenizi almayı unutmayın! Sıcaklıklar yerini yağışa bırakıyor - 2. Resim

ŞEMSİYE ALMAYI UNUTMAYIN

Salı ve çarşamba günleri Akdeniz ve Karadeniz’in doğusu, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun büyük bölümü yağış alacak. Bu süreçte ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması, şemsiye taşınması ve kıyafet seçimlerinin dikkatli yapılması öneriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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