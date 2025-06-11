Sera Vrij aslen nereli, kimdir? Mesleği ve yaşı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Sera Vrij'e evlenme teklifi gündeme geldi. Sera Vrij aslen nereli merak edilirken Hollanda doğumlu güzellik uzmanı Sera Vrij mesleği ve yaşı araştırılıyor.

Türkiye Milli Takımı ve Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion’un başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, saha dışındaki hayatıyla da dikkat çekiyor. Evlenme kararı aldığı Sera Vrij aslen nereli kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

SERA VRİJ ASLEN NERELİ?

Sera Vrij, 1996 yılında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da dünyaya geldi. aslen Hollandalı olup, Surinam kökenli bir aileden geliyor. Babası, Hollanda’nın ünlü karma dövüş sporcusu “Cyborg” lakaplı Dick Vrij'dir.

Sera Vrij'in ailesinin spora olan ilgisi, onun spor dünyasına yakın biri olmasına neden oldu. Sera’nın Türk kültürüne olan ilgisi ve Türkiye’ye sık sık geldiği sosyal medya paylaşımlarında görülüyor. Ferdi Kadıoğlu ile ilişkisinin ardından Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi kazandı.

SERA VRİJ NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

Sera Vrij, Hollanda’da estetik ve güzellik sektöründe faaliyet gösteren Vital Derma Kliniği’nin sahibi ve kurucusu olarak tanınıyor. Instagram'da yaklaşık 120 bin takipçisi bulunan Sera Vrij, güzellik, sağlıklı hayat ve günlük hayatından kareler paylaşıyor.

FERDİ KADIOĞLU SERA VRİJ EVLİ Mİ?

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij henüz evli değil, ancak 23 Mart 2025’te Dubai’de gerçekleşen romantik bir evlilik teklifiyle nişanlandılar. Çiftin düğün hazırlıkları yaptığı biliniyor.