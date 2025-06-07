Hakan Çalhanoğlu Milli takımı bıraktı mı, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, neden Milli takımda yok?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden olan Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmaları öncesinde A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği aday kadro sonrası Hakan Çalhanoğlu Milli takımı bıraktı mı, Ferdi Kadıoğlu Milli takım aday kadroda neden yok soruları gündeme geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

A Milli Futbol Takımı’nın Haziran ayında ABD ve Meksika ile oynayacağı özel karşılaşmalar öncesi açıklanan aday kadroda en dikkat çeken gelişmelerden biri, takımın kaptanlarından Hakan Çalhanoğlu’nun kadrodan çıkarılması oldu.

Inter forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanarak oyunu terk etmişti. Karşılaşmanın ardından Almanya’da kapsamlı bir muayeneye alınan Çalhanoğlu’nun milli takımın ABD kampı süresince tamamen iyileşmesinin mümkün olmadığı belirlendi.

A Milli Takım teknik heyeti sağlık durumunun üzerine oyuncunun sağlık durumu göz önünde bulundurularak kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Çalhanoğlu’nun milli takımı bıraktığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

FERDİ KADIOĞLU SAKAT MI, NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

Açıklanan 29 kişilik A Milli Takım aday kadrosunda yer almayan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin formda futbolcusu Ferdi Kadıoğlu oldu. Taraftarlar Kadıoğlu’nun kadroda olmamasına sosyal medya üzerinden yoğun şekilde tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadıoğlu’nun neden kadroya çağrılmadığına ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Ferdi Kadıoğlu'nun son yaşadığı sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadığı tahmin ediliyor.

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MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda toplam 29 futbolcu yer aldı. Kadroda birçok genç oyuncuya da yer verilirken bazı isimler ise sakatlıkları nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı.

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır (kadrodan çıkarıldı)

Defans: Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Yasin Özcan, Mustafa Eskihellaç

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu (kadrodan çıkarıldı), İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Demir Ege Tıknaz

Forvet: Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mustafa Hekimoğlu (kadrodan çıkarıldı), Ahmed Kutucu (sonradan dâhil edildi)

Kadroya sonradan dahil edilen Ahmed Kutucu, Galatasaray forması giyiyor. Uğurcan Çakır ve genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu ise kampta yapılan muayeneler sonrası sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan diğer iki isim oldu.

A MİLLİ TAKIM’IN ABD VE MEKSİKA MAÇLARI PROGRAMI

Haziran ayında oynanacak iki özel karşılaşmayla millî takım, 2026 FIFA Dünya Kupası ev sahiplerinden ABD ve Meksika karşısında sahne alacak.