Sessiz sedasız uçuyor! Pi Coin'de yükseliş devam edecek mi?

Kripto para piyasalarında sessiz sedasız ilerleyen Pi Coin (PI), son zamanlardaki ataklarıyla yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Zincir üstü analist platformları başta olmak üzere sosyal medyada tespit edilen balina hareketleri, ani fiyat artışının arkasında bilinçli alımların olabileceğini gösteriyor.

Zincir üstü verilere göre, 100.000 Pi Coin ve üzerinde bir bakiyeye sahip cüzdanların sayısında önemli bir artış olduğu gözlemleniyor. Bu durum, büyük yatırımcıların Pi Coin'e yönelmeye başladığının habercisidir.

Özellikle son 24 saatte cüzdan sayısındaki yüzde 12'ye varan artış göze çarpıyor. Eğer PI yükselmeye devam ederse, bir fiyat patlaması yaşanabileceği öngörülüyor.

PI COİN'DE YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Pi Coin şu an için 1.07 dolar aralığından işlem kaydetti. Bu seviye, daha önce birden fazla test edilmesine rağmen kırılamamış güçlü bir direnç noktası olarak ön plana çıkıyor.

Günlük grafikte ise 'cup and handle' yani fincan-kulp formasyonu daha da belirginleşmiş durumdadır. Bu formasyon, genellikle yukarı yönlü kırılmaların habercisi olarak değerlendiriliyor.

PI COİN'E OLAN İLGİ ARTTI

Eğer PI fiyatı 0,95 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması halinde, kısa vadede 1,10 - 1,25 dolar aralığında hedef gösterilebilir. Ancak, bu yükselişin devam edilebilir olması için hacim desteği ve yeni kullanıcı akışının sağlanması kritik bir noktada yer alıyor.

is pumping pic.twitter.com/PJq3Ow0yGu — Picoin⚡️π (@Picoin__Pi)

Twitter diğer ismiyle X, Discord ve Reddit gibi platformlarda Pi Coine yönelik paylaşımlarda ciddi bir artış yaşandı.

Özellikle PiNetwork ve PiCoin etiketleriyle yapılan paylaşımlar, global yatırımcı topluluğunun bu projeye olan ilgisinin bu projeye karşı yeniden arttığını gösteriyor.