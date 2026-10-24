NOW ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisinin ekran macerasının kısa süreceği öğrenildi. Mia Yapım imzalı yapım hakkında erken final kararı alınırken izleyiciler, dizinin hangi bölümde sona ereceğini araştırmaya başladı. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı Sevdam Karadeniz final mi olacak, kaçıncı bölümde final yapacak soruları gündeme geldi.

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12 Ekim 2026'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sevdam Karadeniz dizisinin final yapıp yapmayacağı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Mia Yapım imzası taşıyan ve Trabzon'da çekilen yapım, oyuncu kadrosu ve Karadeniz'de geçen hikayesiyle yeni sezonun dikkat çeken dizileri arasında yer almıştı. Peki, Sevdam Karadeniz final mi olacak, kaçıncı bölümde final yapacak?

Sevdam Karadeniz final mi olacak, kaçıncı bölümde final yapacak?

SEVDAM KARADENİZ FİNAL Mİ YAPACAK?

Sevdam Karadeniz dizisi için erken final kararı alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım sevilen dizi ekranlara veda edecek. Henüz yayın hayatının başında olan dizinin final yapacağı haberi diziyi takip eden izleyicilerin gündemine geldi.

Sevdam Karadeniz final mi olacak, kaçıncı bölümde final yapacak?

SEVDAM KARADENİZ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Sevdam Karadeniz'in 4. bölümde final yapması bekleniyor. Gündeme gelen erken final kararına göre dizi, toplam 4 bölümün ardından yayın hayatını tamamlayacak.

Dizinin mevcut yayın düzeni devam ederse 3. bölümün 26 Ekim 2026 Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor. Takvime göre 4. final bölümünün ise 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanması öngörülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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