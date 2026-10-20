NOW ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisiyle ilgili alınan karar, izleyicilerin gündemine geldi. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı yapım, Karadeniz'de geçen hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla yeni sezona başlamıştı. Ancak henüz ikinci bölümü yayınlanan dizinin geleceğine ilişkin gelişmelerin ardından gözler final tarihine çevrildi. Peki, Sevdam Karadeniz neden final yapıyor, kaçıncı bölümde bitecek? İşte dizinin final kararı ve yayın takvimine ilişkin ayrıntılar...

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Sevdam Karadeniz, 12 Ekim 2026 tarihinde NOW ekranlarında yayın hayatına başlamasının ardından kısa sürede final haberleriyle gündeme geldi. Mia Yapım imzasını taşıyan ve Trabzon'da çekilen dizide, iki köklü aile arasındaki geçmişe dayanan düşmanlık ile Kuzey ve Zeyşan'ın aşkı anlatılıyor.Birsen Altuntaş'ın haberine göre İlk iki bölümü izleyiciyle buluşan yapım hakkında 20 Ekim Salı günü erken final kararı alındığı öğrenildi.

SEVDAM KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

NOW ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisinin düşük reyting sonuçları nedeniyle erken final yapacağı belirtiliyor. 12 Ekim'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapım, aynı gün yayınlanan Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul gibi dizilerle rekabet etti.

Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Final tarihi belli oldu

SEVDAM KARADENİZ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Sevdam Karadeniz dizisinin 4. bölümüyle final yapacağı öğrenildi. 20 Ekim Salı günü paylaşılan bilgilere göre henüz iki bölümü yayınlanan dizi, iki bölüm daha izleyiciyle buluştuktan sonra ekranlara veda edecek. NOW'ın pazartesi akşamları yayınlanan yapımının üçüncü bölümünün 26 Ekim 2026 tarihinde ekrana gelmesi bekleniyor. Yayın akışında herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde dördüncü ve son bölümün ise 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanacak.

Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Final tarihi belli oldu

Sevdam Karadeniz'in final tarihiyle ilgili henüz kanaldan ayrıca yapılmış resmi bir yayın akışı duyurusu bulunmuyor. Bu nedenle 2 Kasım tarihi, dizinin mevcut haftalık yayın düzenine göre beklenen final günü olarak öne çıkıyor.

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