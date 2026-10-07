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Sevdan Bir Ateş saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu

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Sevdan Bir Ateş saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu
Başlık ResmiSevdan Bir Ateş saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu

Sevdan Bir Ateş yeni bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkarken dizinin yayın süresi de merak konusu oldu. Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı yapımı takip edenler, “Sevdan Bir Ateş saat kaçta bitiyor?” sorusuna cevap arıyor.

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Sevdan Bir Ateş, Mirza ile Leyla’nın yıllar sonra yeniden kesişen hikayesini ekrana taşımaya devam ediyor. Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan dizinin yeni bölümü öncesinde Show TV yayın akışı da araştırılıyor. Dizinin başlama saatinin yanı sıra kaçta sona ereceği ve yeni bölümlerin hangi gün ekrana geldiği merak ediliyor.

SEVDAN BİR ATEŞ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Show TV’nin 7 Ekim 2026 Çarşamba yayın akışına göre Sevdan Bir Ateş saat 20.00’de başlıyor ve 00.15’te sona eriyor. Kanalın yayın planında dizinin hemen ardından saat 00.15’te Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü yer alıyor. Yayın akışında son dakika değişikliği yapılmadığı sürece dizinin gece yarısından sonra 00.15 civarında tamamlanması bekleniyor.

Sevdan Bir Ateş saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu
Başlık ResmiSevdan Bir Ateş saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu

SEVDAN BİR ATEŞ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sevdan Bir Ateş’in yeni bölümleri her çarşamba saat 20.00’de Show TV’de yayınlanıyor. Dizi yayın hayatına başladığı günden bu yana haftanın çarşamba akşamlarında izleyici karşısına çıkıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU NE?

Sevdan Bir Ateş’in hikayesi, nikahlarına birkaç saat kala Leyla’nın ortadan kaybolmasıyla hayatı değişen Mirza’nın yıllar sonra geçmişiyle yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Leyla’dan yedi yıl boyunca hiçbir haber alamayan Mirza, hayatını yeniden kurmaya ve Destan’la evlenmeye hazırlanırken yeğeni Kerem’in kaçırılması üzerine Halep’e gidiyor. Bu yolculuk Mirza’yı yıllardır aradığı Leyla’ya da götürüyor.

Sevdan Bir Ateş saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu
Başlık ResmiSevdan Bir Ateş saat kaçta bitiyor? Yayın akışında belli oldu

Leyla’nın yanında 6 yaşındaki Hüma’nın da bulunması, Mirza’nın hayatındaki dengeleri bir kez daha değiştiriyor. Mirza, Leyla ile Hüma’yı Suriye’den çıkarmaya çalışırken bir yandan da geçmişte yaşananların ardındaki gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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