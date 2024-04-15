Şevval ayı 8 Mayıs'ta bitiyor

Şevval ayı ne zaman bitiyor, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Ramazan-ı Şerif'e veda eden İslam alemi, bayrama kavuştu. Ardından Ramazan ayının bitimiyle birlikte Şevval ayı başladı. Pekli, Şevval ayı hangi tarihte bitiyor? 6 gün orucu ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Bu yıl, Şevval ayı 10 Nisan Çarşamba günü başladı. Şevval ayında tutulan 6 gün oruç, şevval ayı içerisinde tutuluyor. Müslümanlar ise Şevval ayının hangi tarihte sona ereceğini sorguluyor. 6 günler ne zaman bitiyor? Şevval ayı ne zaman bitecek 2024? İşte tarihi...

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN BİTİYOR?

Şevval ayının başlangıcı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabul edilir. Bu yıl, Şevval ayı 10 Nisan Çarşamba günü başlamış ve 8 Mayıs'ta sona erecektir.

Şevval ayı, 6 gün orucunun tutulduğu Ramazan'ın hemen akabinde gelen aydır ve Şevval hilalinin görülmesiyle birlikte başlar. 6 günlük şevval orucu ise bayramdan sonra tutulur. Ramazan sonrası Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır.

Şevval orucu, peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir, farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir. Şevval ayında tutulan 6 gün oruç, şevval ayı içerisinde hangi gün olursa olsun tutulabilir. Bu ayda 30 gün içinde altı gün oruç tutulur.