Emeklilere indirim uygulanacak olan işletmeler ve markalar belli oldu (2024)

Emeklileri sevindiren indirim haberleriyle beraber indirim uygulanan kurum ve kuruluşların nereler olduğu gündeme yer aldı. 2024 yılında emeklilere otobüslerde %20, trende %10, kamunun sosyal tesislerinde %15 indirim uygulanıyor. SGK tarafından emeklilere indirim yapacak olan şirketler, hastaneler, kuruluşlar ve mağazalar neresi merak ediliyor.

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Emeklilere kamu sosyal tesislerinde %15 indirim uygulanacağının duyurulmasıyla beraber emekliler indirimli tatil yerleri 2024 araştırırken kamu kurum kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar indirim uygulanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, internet sitesinde emeklilere indirim yapacak olan işletmeleri il il paylaştı.

Emeklilere indirim yapacak olan mağazalar, dükkanlar ve şirketler ise gündemde yerini aldı.

EMEKLİLERE İNDİRİM YAPAN MARKALAR, İŞLETMELER NERESİ 2024?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklileri sevindirecek haberi verdi. Emekliler Yılı kapsamında uygulanacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanacak olan indirimler, "emekliler.gov. tr" adresinde yayınlanıyor.

Kamunun sosyal tesislerinde %15 indirim uygulanırken sendikaların tesislerinde değişiklik olabiliyor. Türk-İş'e bağlı Koop-İş ve Tes-İş Sendikası sosyal tesislerinde %30 indirim olurken Türk Metal tesislerinde %40 indirim oluyor.

EMEKLİLERE HANGİ MAĞAZALAR İNDİRİM YAPIYOR?

Akşam gazetesinin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptığı protokolle beraber indirimler uygulanmaya başladı. Batman'da bir alışveriş merkezinde emekliye %20 indirim yapılırken Daruşşafaka ücretsiz basketbol bileti veriyor.

İndirimler kapsamında Kelkit Belediyesi, su faturasında %15 indirim yapacağını belirtti.

Türk Telekom ve Ttnet %10 indirim ve İşbir Yatak %20 indirim uygulanacağını ifade etti. Adıyaman'da indirim uygulanan markalar şöyle oldu: Altınyıldız, Safir Aksesuar, Sarar, Morven Giyim, Accord Giyim, Ayakmod %10 indirim yaparken Adil Işık, Seçil Store %15, Safir Saat %30 ve Yemen Kahve %20 indirim uygulayacak. Ağrı'da Özel İnci Diş, Bayram Gıda, Genç Market, Bengisu Gıda, Temok Market, Özgül Kardeşler %5 indirim yaparken Özel Lena Hastanesi %15 ve Özel Ağrı Tıp Merkezi %20 indirim yapacak. Amasya'da Özgür Mobilya, Beğendim Mobilya %5, Ahti Turizm-Otel, Metfamer Turizm, Keyif Restaurant, Pabuç Giyim, Çınaraltı Kafe, Bellona Amasya, Bütüner Ev Gereçleri %10, Payidar Restaurant, Yerkan Sigorta %15 ,Zorlu Optik, Tabure Restaurant % 25 ve Payidar Otel, Altayhan Otel emekli-indirim %50 indirim yapacak. EMEKLİYE DESTEK PAKETİNİN İÇERİSİNDE NELER VAR? KYK bünyesindeki yurtlarda yaz ayında 1 aylık dönemde ücretsiz kalınabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde olan tesisler ücretsiz olarak kullanılabilecek. Kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri %15 indirim alabilecek. PTTcell'in emeklilere özel paket oluştururken PTT Kargo’da indirim uygulanacak. TCDD Demiryollarında ana hatlarında da %10 indirim sağlanıyor. TROY ile bankalarla gerçekleşen protokoller ile fatura ödemesi, eczane ve market harcamasında üst limit dahilinde giyim mağazalarında indirim uygulanacak.

EMEKLİLERE OTOBÜS SEYAHAT İNDİRİMİ NE KADAR?

"Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni düzenleme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesiyle beraber şehirler arası seyahatlerde emeklilere %20 indirim uygulanacak.