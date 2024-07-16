Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'nda en önemli maddeler emekli zammı ve Suriye ile normalleşme süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nda gözler emekli zammı ve Suriye ile normalleşme adımlarında olacak. Milyonların beklediği emekli zammı için önemli kararların alınması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Önce zam sonra ödeme... Hesaba yatacağı tarih belli oldu

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Önce zam sonra ödeme... Hesaba yatacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki NATO Zirvesi'nin ardından iç siyasette de adımlarını atmaya devam ediyor. Beştep'de yapılacak Kabine Toplantısı'nın başlıkları arasında milyonların beklediği ekonomideki son gelişmeler de yer alıyor.

MASADAKİ EN ÖNEMLİ DETAY EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nda gözler ele alınacak ekonomi maddelerinde olacak. Son veriler ışığında enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele adımları ele alınacak, ek tedbirler görüşülecek.

Kök aylığının düşük olması nedeniyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Nihai kararın verilmesinin ardından zam oranı ve kapsamı netleşecek. Bu kritik karar hakkında da bugün önemli adımların atılması bekleniyor.

SURİYE İLE NORMALLEŞME KRİTİK MADDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın önemli detaylarından biri Suriye ile normalleşme maddesi. Son dönemde önemli adımların atılması için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tam yetki veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaptığı basın toplantısında da Esed'e çağrıda bulunmuştu.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sayın Esed'e 'ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede görüşme yapalım' çağrımı yaptım iki hafta önce. Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanımı görevlendirdim." ifadelerine yer vermişti.

Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında da Suriye ile son gelişmeler ele alınacak.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Son günlerde artan orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.

2025'TE TÜM DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgesinde şu ana kadar 76 bin konut deprem mağdurlarına teslim edildi. Yılsonuna kadar bu sayının 200 bin konuta kadar çıkması bekleniyor. 2025'te tüm depremzedelere konutları tahsil edilmiş olacak.

Bakanlık görevine döndükten sonra ilk iş olarak 'Deprem Bölgesini Yeniden İnşa Toplantısı'nı düzenleyen Bakan Murat Kurum, "2025'te evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak" mesajını verdi. Bu kapsamda Bakan Kurum'un yapılan çalışmalar hakkında kabinede bilgilendirme yapması bekleniyor.

ABD VE KAZAKİSTAN ZİYARETLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'daki Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi ve ABD'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılması da kabine toplantısında ele alınacak. Beştepe'de diplomasi trafiğindeki temaslarla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.