Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve eksik oyuncular

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Beşiktaş, bu akşam Shakhtar Donetsk ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi ilk maçı İstanbul’da 4-2 kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, turu geçmek için mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Taraftar, Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı ilk 11'ler belli oldu mu? merak ediyor.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı ilk 11'leri henüz belli olmadı. Turu geçmek için en az 3 farklı galibiyet alması gereken siyah beyazlılar da teknik direktör Solskjaer ve teknik ekibin tercihi merak ediliyor. İşte muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Rashica, Demir Ege, Mario, Rafa Silva, Semih, Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Pedrinho, Matviyenko, Konoplia, Gomes, Sudakov, Ocheretko, Eguinaldo, Kevin, Alisson.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI EKSİK OYUNCULAR

Beşiktaş’ta Shakhtar Donetsk maçı öncesi üç oyuncunun sakatlığı bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş’in sakatlıkları sürerken dizinde ödem bulunan Orkun Kökçü’nün bugünkü son idmanda durumu değerlendirilecek. Buna göre karşılaşmada forma giyip giymeyeceği belli olacak.