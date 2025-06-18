Shakhtar Donetsk maçlarını nerede oynuyor?

Arda Turan'ın teknik direktör olarak başına geçtiği Shakhtar Donetsk maçlarını oynadığı yer merak ediliyor. Ukrayna kulübü savaş nedeniyle bir süredir maçlarını Donetsk’teki ikonik Donbas Arena'da oynayamıyor.

Ukrayna futbolunun devi Shakhtar Donetsk, 1936’dan beri faaliyette olan kulüplerden biri. Arda Turan’ın teknik direktör olarak anlaştığı kulübün maçlarını nerede oynadığı merak konusu.

SHAKHTAR DONETSK MAÇLARINI NEREDE OYNUYOR?

Shakhtar Donetsk, 2014’teki Rus-Ukrayna Savaşı ve Donbas Savaşı nedeniyle Donetsk’teki ikonik Donbas Arena’yı terk etmek zorunda kaldı.

2023-24 sezonundan itibaren iç saha maçlarını Lviv’deki Arena Lviv’de oynuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi Avrupa maçlarını ise güvenlik gerekçesiyle Almanya’nın Hamburg kentindeki Volksparkstadion’da gerçekleştiriyor.

Kulübün merkezi ve eğitim tesisleri, 2020’den beri Kiev’de NSC Olimpiyskyi Stadyumu çevresinde bulunuyor.

SHAKHTAR DONETSK HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Kulüp, Ukrayna’nın en üst düzey futbol ligi olan Ukrayna Premier Ligi’nde mücadele ediyor. 14 lig şampiyonluğuyla ligin en başarılı takımlarından biridir.

SHAKHTAR DONETSK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna’nın profesyonel bir futbol kulübüdür ve kökeni Donetsk şehrine dayanır. 1936’da kurulan kulüp, Ukrayna futbolunun iki devinden biridir.