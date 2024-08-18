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Sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor! Deniz suyu sıcaklıkları ne kadar olacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sıcak hava dalgası Türkiye&#039;ye geliyor! Deniz suyu sıcaklıkları ne kadar olacak?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzmanlar gelecek hafta Türkiye genelindeki deniz suyu sıcaklıklarının 32°C'ye geleceğini açıkladı. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin sıcak hava dalgası ile tekrardan sıcaklayacağı bildirildi.

Basra Körfezi'nde deniz suyu sıcaklıkları gelecek hafta 36°C'ye kadar yükseliyor. Akdeniz kıyılarında ise deniz suyu sıcaklıkları 32°C seviyesine çıkacak.

Sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor! Deniz suyu sıcaklıkları ne kadar olacak? - 1. Resim

DENİZ SUYU SICAKLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Bu sıcak hava dalgası, önümüzdeki hafta tüm kıyılarda etkili olacak ve sıcaklıklar tekrar yüksek seviyelere ulaşacak.

Sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor! Deniz suyu sıcaklıkları ne kadar olacak? - 2. Resim

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, gezegenimizdeki deniz suyu sıcaklıklarını artırıyor. Bu durum, gelecekte gezegenimizi paylaşmanın çok daha zor hale geleceğine işaret ediyor.

Sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor! Deniz suyu sıcaklıkları ne kadar olacak? - 3. Resim

ISTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor! Deniz suyu sıcaklıkları ne kadar olacak? - 4. Resim

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Az bulutlu ve açık 31
  • İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 35
  • Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 37
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 36
  • Samsun: Az bulutlu 31
  • Trabzon: Az bulutlu 29
  • Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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