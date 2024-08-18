Sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor! Deniz suyu sıcaklıkları ne kadar olacak?

Uzmanlar gelecek hafta Türkiye genelindeki deniz suyu sıcaklıklarının 32°C'ye geleceğini açıkladı. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin sıcak hava dalgası ile tekrardan sıcaklayacağı bildirildi.

Meteoroloji paylaştı: Hava sıcaklıkları ne kadar artıyor? İşte 5 günlük haritalı tahminler

Meteoroloji paylaştı: Hava sıcaklıkları ne kadar artıyor? İşte 5 günlük haritalı tahminler

Basra Körfezi'nde deniz suyu sıcaklıkları gelecek hafta 36°C'ye kadar yükseliyor. Akdeniz kıyılarında ise deniz suyu sıcaklıkları 32°C seviyesine çıkacak.

DENİZ SUYU SICAKLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Bu sıcak hava dalgası, önümüzdeki hafta tüm kıyılarda etkili olacak ve sıcaklıklar tekrar yüksek seviyelere ulaşacak.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, gezegenimizdeki deniz suyu sıcaklıklarını artırıyor. Bu durum, gelecekte gezegenimizi paylaşmanın çok daha zor hale geleceğine işaret ediyor.

ISTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: