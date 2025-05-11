Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sıcak havaya aldanmayın! Rusya'dan soğuklar geliyor!

Sıcak havaya aldanmayın! Rusya'dan soğuklar geliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sıcak havaya aldanmayın! Rusya&#039;dan soğuklar geliyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Havalar yavaş yavaş ısınırken Meteoroloji vatandaşları uyardı. MGM tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun büyük bölümü yeni haftada Rusya’dan gelen soğuk ve rüzgarlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yavaş yavaş ısınmaya başlayan hava, yeni haftada Rusya’dan gelen rüzgarlarla serinleyecek.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin son tahminlere göre; yeni haftada yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa,  Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Yağışlı havanın, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcak havaya aldanmayın! Rusya'dan soğuklar geliyor! - 1. Resim

RUSYA’DAN GELEN RÜZGARLAR SICAKLIĞI DÜŞÜRECEK

Türkiye yeni haftada Rusya’dan gelen rüzgarlar ile serinleyecek. İstanbul’da sıcaklıklar 20 dereceyi görürken hava çok bulutlu olacak. Ankara’da ise 20 derece parçalı ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava görülecek.

Sıcak havaya aldanmayın! Rusya'dan soğuklar geliyor! - 2. Resim

12-18 MAYIS HAVA DURUMU

İstanbul: 20 derece çok bulutlu, 

Ankara: 20 derece gök gürültülü sağanak yağışlı,

Sıcak havaya aldanmayın! Rusya'dan soğuklar geliyor! - 3. Resim

İzmir: 28 derece Parçalı bulutlu,

Adana: 31 derece Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 16 derece yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı,

Sıcak havaya aldanmayın! Rusya'dan soğuklar geliyor! - 4. Resim

Erzurum: 20 derece aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

Diyarbakır: 31 derece Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep: 31 derece Parçalı ve çok bulutlu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da satılık konut fiyatları uçuşa geçti! İşte mahalle mahalle dudak uçuklatan rakamlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lise 3 yıl mı oldu? Yeni zorunlu eğitim düzenlemesinde 3 model söz konusu! - HaberlerLise 3 yıl mı oldu? Yeni zorunlu eğitim düzenlemesinde 3 model söz konusu!Anneler günü mesajları ve hediye önerileri! Anneler günü ne zaman? - HaberlerAnneler günü mesajları ve hediye önerileri! Anneler günü ne zaman?Anneler günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü tarihçesi ve geçmişi - HaberlerAnneler günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü tarihçesi ve geçmişiBugün yağmur yağacak mı? 11 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu - HaberlerBugün yağmur yağacak mı? 11 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumuAnneler Günü mesajları 2025: En güzel, resimli, anlamlı resimli Anneler Günü kutlama mesajları - HaberlerAnneler Günü mesajları 2025: En güzel, resimli, anlamlı resimli Anneler Günü kutlama mesajları11 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi... Az önce deprem mi oldu? - Haberler11 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi... Az önce deprem mi oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...