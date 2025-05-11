Sıcak havaya aldanmayın! Rusya'dan soğuklar geliyor!

Havalar yavaş yavaş ısınırken Meteoroloji vatandaşları uyardı. MGM tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun büyük bölümü yeni haftada Rusya’dan gelen soğuk ve rüzgarlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yavaş yavaş ısınmaya başlayan hava, yeni haftada Rusya’dan gelen rüzgarlarla serinleyecek.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin son tahminlere göre; yeni haftada yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Yağışlı havanın, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

RUSYA’DAN GELEN RÜZGARLAR SICAKLIĞI DÜŞÜRECEK

Türkiye yeni haftada Rusya’dan gelen rüzgarlar ile serinleyecek. İstanbul’da sıcaklıklar 20 dereceyi görürken hava çok bulutlu olacak. Ankara’da ise 20 derece parçalı ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava görülecek.

12-18 MAYIS HAVA DURUMU

İstanbul: 20 derece çok bulutlu,

Ankara: 20 derece gök gürültülü sağanak yağışlı,

İzmir: 28 derece Parçalı bulutlu,

Adana: 31 derece Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 16 derece yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı,

Erzurum: 20 derece aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Diyarbakır: 31 derece Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep: 31 derece Parçalı ve çok bulutlu.