Şişecam, katılım endeksine uygun bir şirkettir

Şişecam katılım endeksine uygun mu, soruları hız kazandı. Dünyanın önde gelen cam şirketlerinden Şişecam her geçen gün büyümeye devam ediyor. Şirketin dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, Şişecam katılım endeksine uygun mu? Şişecam SISE hisse almak caiz mi? Şişecam, helal bir yatırım aracı mı? İşte detaylar...

Şişecam'ın hisseleri 1986 yılında halka arz edilmiştir. Şişecam'ın halka arz oranı %42,98 olarak belirlenmiştir. %50,93 ile en yüksek oran, üst kuruluş olan İş Bankası'na aittir. Efes Holding %6,04'lük, Anadolu Hayat Emeklilik ise %0,5'lik oran ile sıralamada yer alır. Peki, SISE hisse katılım endeksine uygun mu? Şişecam hisse almak caiz mi? Şişecam, faizsiz finansal yapıya sahip mi?

ŞİŞECAM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şişecam, helal bir iş modeline ve faizsiz finansal yapıya sahip olan şirketlerden oluşan katılım endeksine uygun bir şirkettir.

Şişecam hisseleri, helal bir iş modeline ve faizsiz finansal yapıya sahip olup, topluma ve doğaya olan net etkisi pozitif bir şirkettir. Şişecam hisseleri, cam sektöründe lider bir konumda olup, küresel bir oyuncudur.

ŞİŞECAM HİSSE ALMAK CAİZ Mİ?

Hisse senedi alım satımı yapmanın caiz olup olmadığı da merak edilen konular arasındadır. Diyanet'e göre hisse alım satımı caizdir.

SISE HANGİ ENDEKS?

BIST borsasında TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. hisse senetleri SISE sembolü altında işlem görür.