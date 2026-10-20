Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanırken futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa kupalarında mücadele eden köklü kulübün tarihi, oynadığı lig, kadrosundaki futbolcular ve toplam piyasa değeri araştırılıyor. Özellikle iki takımın kadro değerleri arasındaki fark ve Slavia Prag'ın en pahalı oyuncuları dikkat çekiyor. Peki, Slavia Prag hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar?

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag, 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak karşılaşma öncesinde merak konusu oldu. Avrupa futbolunun köklü takımları arasında bulunan kırmızı beyazlı ekip, hem kendi ligindeki performansı hem de uluslararası turnuvalardaki geçmişiyle öne çıkıyor.

SLAVİA PRAG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Slavia Prag, Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan bir futbol kulübüdür. Resmi adı SK Slavia Praha olan takım, 1892 yılında kuruldu ve ülkenin en üst düzey futbol organizasyonu olan Chance Liga'da mücadele ediyor. Çekya futbolunun köklü temsilcilerinden biri olan Slavia Prag, kırmızı beyaz renkleriyle tanınıyor.

Slavia Prag'ın Avrupa kupalarındaki geçmişinde önemli başarılar bulunuyor. Kulüp, 1995 ve 1996 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı finale kadar yükselirken 2018 ve 2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı. 2020 ve 2021 sezonunda da Avrupa Ligi'nde son sekiz takım arasına girmeyi başaran Çekya temsilcisi, 2021 ve 2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Slavia Prag hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? İşte kadrosu

SLAVİA PRAG KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Slavia Prag'ın Ekim 2026 itibarıyla toplam kadro değeri 111,20 milyon euro olarak gösteriliyor. Transfermarkt verilerine göre takımın kadrosunda 29 futbolcu bulunurken yaş ortalaması 24,6 seviyesinde.

Slavia Prag kadrosunda piyasa değeri en yüksek futbolcular arasında Stepan Chaloupek ve David Moses bulunuyor. Her iki oyuncunun değeri de 10 milyon euro olarak gösterilirken Michal Sadilek 8 milyon euro, David Zima ve Lukas Provod ise 7 milyon euro değerinde bulunuyor.

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