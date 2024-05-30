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2019 verilerine göre Slovenya'nın %3'ü İslam dinine mensup

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2019 verilerine göre Slovenya&#039;nın %3&#039;ü İslam dinine mensup
İspanya, Norveç, İrlanda, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Slovenya'nın da Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler arasında yer almasının ardından vatandaşlar Müslüman mı, hangi dine mensup aramasını yapmaya başladı. Tüm dünyanın gündeminde yer alan Filistin - İsrail olaylarının ardından devlet olarak tanıyan ülkeler artmaya başladı. İşte Slovenya nerede, Müslüman mı gibi soruların cevabı...

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya da Filistin'in devlet olarak tanıdığını duyurdu. Açıklamanın ardından ise nüfusu kaç, başkenti neresi gibi sorulara cevap arandı. 

Ülkede din, ağırlıklı olarak Katolik Kilisesi olurken Hristiyan mezhebi büyük yer kaplar. Doğu Ortodoksluğu ve Protestanlık olan ülkede İslam (%3), Yahudilik azınlık olarak yer almakta.

2019 verilerine göre Slovenya'nın %3'ü İslam dinine mensup - 1. Resim

2019 verilerine göre Katolik Kilisesi %70, Ortodoks Kilisesi %3, Protestan %1, Ateist %14, Agnostik %4 ve İslam %3'ür. Slovenya'nın batısında İtalya, güneybatısında Adriyatik Denizi, güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya yer alıyor.

Müslümanlar etnik olarak genellikler Boşnaklar ve etnik Müslümanlardan oluşurken 2014 senesinde toplam nüfusun yüzde 2,4'ünü oluşturan 48.266 Müslüman vardı. Göçmen işçi olanlar da var fakat Slovenya vatandaşı olmadıkları sebebiyle nüfus sayımında yer almadı. Başkenti Ljubljana olurken resmi dili Slovence'dir.

2019 verilerine göre Slovenya'nın %3'ü İslam dinine mensup - 2. Resim

Doğu kesimde yer alan Sava ve Drava nehirlerinin suladığı alanlarda tarım büyük önem görürken tarım ürünleri olarak buğday, mısır, patates ve üzüm sıklıkla kullanılır. En önemli yer altı kaynakları arasında ise linyit, demir, çinko ve cıva yer alıyorken dış ticaretinde önemli olan ülkeler Almanya, Hırvatistan, İtalya, Fransa ve Avusturya'dır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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