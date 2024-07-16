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Söke kağıt fabrikasındaki yangın 5 gündür devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aydın, Yangın, Söke, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Söke ilçesinde 12 Temmuz Cuma günü başlayan fabrika yangınında söndürme çalışmaları devam ederken yangın henüz söndürülemedi. Vatandaşın gündeminde yer alan Söke yangını yanardağ görünümünü alırken ekipler müdahalelere devam ediyor.

Cuma günü 17.15 civarında başlayan kağıt fabrikasındaki yangın henüz söndürülemezken 5. güne girdik. 4 gündür alevlerin gitmediği fabrikada dumandan etkilenenler de oldu. Son dakika Aydın Söke'de yangın söndürüldü mü merak edilirken son durumuna dair güncel bilgi de verildi.

AYDIN SÖKE YANGINI SÖNDÜ MÜ 16 TEMMUZ?

12 Temmuz günü Söke'de Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangın halen söndürülemezken 5. güne girdik.

Yaklaşık 250 bin metrekarede etkili olan yangının ardından yanardağ görüntüsü dikkat çekti. Söndürme çalışmaları hiç durmadan devam ederken fabrikanın depolama alanındaki kağıtların hepsi yandı. Başka bölgelere sıçramaması adına çalışmalar da devam ediyor.

Söke kağıt fabrikasındaki yangın 5 gündür devam ediyor - 1. Resim

SÖKE KAĞIT FABRİKASI YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan ekipler ve 23 ayrı ilden gelen ekiplerle beraber 12 Temmuz 17.15'ten beri çalışmalar devam ediyor.

Söke kağıt fabrikasındaki yangın 5 gündür devam ediyor - 2. Resim

Yaklaşık 240 bin metrekaredeki binlerce ton atık kağıdın hepsi yanarken olay yeri havadan görüntülendi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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