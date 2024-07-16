Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposunda yangın! Ekipler olay yerinde
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Aydın'da bulunan odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Aydın'ın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yoğun duman yükselirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı