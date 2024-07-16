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Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposunda yangın! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Aydın&#039;da geri dönüşüm fabrikası deposunda yangın! Ekipler olay yerinde
Aydın, Yangın, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'da bulunan odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Aydın'ın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yoğun duman yükselirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposunda yangın! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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