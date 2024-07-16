Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposunda yangın! Ekipler olay yerinde

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yoğun duman yükselirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İlgili Haberler Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi

Aydın'ın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.