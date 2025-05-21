Son dakika 21 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

20 Mayıs 202 Salı günü 23:36 sularında İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem olması üzerine kent sakinleri tedirgin oldu. 21 Mayıs Çarşamba günü AFAD ve Kandilli deprem listesini paylaştı. Buna göre, İstanbul, Ankara'da, İzmir gibi deprem bölgelerinde anlık yaşanan depremler kaydedildi.

Vatandaşlar yaşadıkları bölgede sarsıntı hissettiği an arama motorlarına az önce deprem mi oldu? sorusunu aratıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor.

Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs 2025 İzmir'de deprem mi oldu? İşte tüm ayrıntılar...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 21 MAYIS AFAD VE KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'ye 23,63 kilometre uzaklıkta saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalara anbean deprem haberlerini vermeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yaparak sitesinde olan son 500 depremi paylaşıyor.

21 MAYIS İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Son olarak İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 23.36'da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 21 Mayıs 00.23 tarihi itibarıyla herhangi bir deprem haberi bulunmamaktadır.

MUĞLA MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:25'te Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen deprem, yerin 11.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti

21 MAYIS AFAD VE KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!

2025-05-20 23:36:53 40.815 28.38583 8.16 MW 4.0 Marmara Denizi - [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-05-20 23:14:26 39.22083 28.99472 8.81 ML 2.1 Simav (Kütahya) 2025-05-20 22:54:54 35.77611 27.32194 16.18 ML 2.2 Ege Denizi - [102.52 km] Datça (Muğla) 2025-05-20 22:25:50 38.20806 38.57889 10.77 ML 1.8 Battalgazi (Malatya) 2025-05-20 22:18:02 39.15778 28.92194 7.17 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2025-05-20 21:42:32 39.05 28.63667 6.95 ML 1.1 Demirci (Manisa) 2025-05-20 21:40:44 40.82556 28.29528 8.15 ML 1.2 Marmara Denizi - [26.48 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-05-20 21:40:31 38.08639 38.46889 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 2025-05-20 21:19:16 38.25472 38.74861 5.89 ML 0.8 Pütürge (Malatya) 2025-05-20 21:02:40 39.43861 26.2975 8.64 ML 1.5 Ege Denizi - [06.73 km] Ayvacık (Çanakkale) 2025-05-20 20:40:02 39.04472 28.6425 7.1 ML 1.3 Demirci (Manisa) 2025-05-20 20:34:18 37.55556 37.39389 6.11 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2025-05-20 20:19:25 38.65611 38.7275 6.83 ML 1.5 Baskil (Elazığ) 2025-05-20 20:14:39 39.01194 29.57528 7.07 ML 1.8 Gediz (Kütahya) 2025-05-20 19:39:23 38.44722 37.31611 7.06 ML 2.0 Darende (Malatya) 2025-05-20 19:36:59 35.54611 32.25861 33.36 ML 1.8 Akdeniz 2025-05-20 19:30:59 41.10056 43.84361 7.24 ML 2.8 Shirak (Ermenistan) - [24.49 km] Akyaka (Kars) 2025-05-20 19:00:42 39.51528 28.19139 6.97 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) 2025-05-20 18:58:57 39.50306 28.17667 6.81 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 2025-05-20 18:18:25 38.16056 32.02222 6.97 ML 1.2 Ilgın (Konya) 2025-05-20 18:01:47 38.12083 26.12583 7.29 ML 3.0 Ege Denizi - [20.96 km] Çeşme (İzmir) 2025-05-20 18:00:47 38.94333 27.06833 7.27 ML 1.4 Aliağa (İzmir) 2025-05-20 17:43:19 38.18028 32.025 7.0 ML 1.9 Ilgın (Konya) 2025-05-20 17:41:43 39.18194 28.93056 7.33 ML 0.9 Simav (Kütahya) 2025-05-20 17:30:01 37.33528 36.88889 15.44 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2025-05-20 16:51:32 36.71806 25.64167 7.0 ML 3.0 Ege Denizi 2025-05-20 16:43:58 39.4475 25.77194 7.46 ML 1.2 Ege Denizi - [25.54 km] Ayvacık (Çanakkale) 2025-05-20 16:31:43 37.39667 36.57417 7.58 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2025-05-20 16:21:11 38.5225 31.8875 7.0 ML 1.5 Yunak (Konya) 2025-05-20 15:51:11 38.98889 27.92917 8.86 ML 1.4 Akhisar (Manisa) 2025-05-20 15:22:02 39.88472 28.85528 7.15 ML 1.7 Orhaneli (Bursa) 2025-05-20 15:06:05 40.73917 27.44417 8.32 ML 1.8 Marmara Denizi - [09.36 km] Şarköy (Tekirdağ) 2025-05-20 14:58:45 36.91722 28.81444 7.0 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla) 2025-05-20 14:47:53 39.38028 40.65806 7.0 ML 1.8 Yedisu (Bingöl) 2025-05-20 14:30:48 35.37361 32.79444 7.0 ML 1.6 Akdeniz 2025-05-20 14:25:59 36.03111 28.08611 11.76 ML 3.4 Akdeniz - [66.70 km] Marmaris (Muğla) 2025-05-20 13:51:09 38.98167 27.9325 7.0 ML 2.0 Akhisar (Manisa) 2025-05-20 13:14:15 39.19028 28.91583 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2025-05-20 13:09:31 39.23694 28.92139 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-05-20 13:07:48 39.05806 33.27056 7.03 ML 1.9 Kulu (Konya) 2025-05-20 12:59:32 40.03972 28.93333 13.52 ML 1.8 Orhaneli (Bursa) 2025-05-20 12:30:26 36.43111 34.88417 4.48 ML 1.9 Akdeniz - Mersin Körfezi - [34.74 km] Karataş (Adana) 2025-05-20 11:54:36 42.12194 25.25083 9.96 ML 2.4 Parvomay, Filibe (Bulgaristan) - [98.85 km] Merkez (Edirne) 2025-05-20 09:50:03 39.92722 28.80333 7.35 ML 1.8 Orhaneli (Bursa) 2025-05-20 09:36:33 38.99611 27.90361 6.91 ML 2.1 Akhisar (Manisa) 2025-05-20 09:11:33 41.08611 43.84222 7.16 ML 3.3 Shirak (Ermenistan) - [23.44 km] Akyaka (Kars) 2025-05-20 09:06:01 39.61083 27.38028 7.0 ML 1.5 İvrindi (Balıkesir) 2025-05-20 08:46:15 40.82444 28.42 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi - [21.32 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-05-20 08:28:31 39.05806 33.27694 6.99 ML 2.6 Kulu (Konya) 2025-05-20 08:18:17 39.205 25.82667 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [36.80 km] Ayvacık (Çanakkale) 2025-05-20 07:27:20 37.19944 36.95111 6.99 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep) 2025-05-20 07:02:06 40.83389 28.42444 6.99 ML 1.6 Marmara Denizi - [20.21 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-05-20 06:55:10 36.0475 28.06722 10.68 ML 2.9 Akdeniz - [64.96 km] Marmaris (Muğla) 2025-05-20 06:54:12 40.83611 28.42222 10.03 ML 2.6 Marmara Denizi - [20.09 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-05-20 06:12:21 39.24306 28.97167 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-05-20 05:53:36 41.13917 43.90917 8.74 ML 1.3 Shirak (Ermenistan) - [31.47 km] Akyaka (Kars) 2025-05-20 05:35:12 38.25472 38.09083 7.07 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 2025-05-20 05:26:47 39.90639 39.99167 6.91 ML 1.3 Çayırlı (Erzincan) 2025-05-20 05:25:33 39.6525 28.605 8.84 ML 1.2 Dursunbey (Balıkesir) 2025-05-20 05:18:26 39.10722 33.31917 10.65 ML 1.7 Tuz Gölü - [05.73 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 2025-05-20 05:16:06 39.50778 26.02667 10.97 ML 2.4 Ege Denizi - [04.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 2025-05-20 05:04:26 36.88 29.10028 12.93 ML 1.8 Dalaman (Muğla) 2025-05-20 04:47:45 37.01 29.15194 7.7 ML 1.1 Çameli (Denizli) 2025-05-20 04:38:28 38.52556 38.00667 7.01 ML 1.3 Yazıhan (Malatya) 2025-05-20 04:28:20 39.16444 28.91944 7.48 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2025-05-20 04:01:29 37.17944 36.96833 6.87 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep) 2025-05-20 03:56:22 37.76222 36.14056 6.99 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 2025-05-20 03:54:38 39.22333 28.9975 10.86 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2025-05-20 03:25:48 40.74139 31.67583 12.03 ML 1.1 Merkez (Bolu) 2025-05-20 03:18:09 38.66306 36.38722 6.96 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri) 2025-05-20 03:08:59 38.08889 38.33694 11.13 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 2025-05-20 02:39:36 40.75139 31.69167 10.21 ML 2.7 Merkez (Bolu) 2025-05-20 02:36:15 39.06083 33.27028 5.31 ML 1.5 Kulu (Konya) 2025-05-20 02:29:15 38.46611 31.89139 8.83 ML 1.0 Ilgın (Konya) 2025-05-20 02:25:14 39.04361 39.78472 6.99 ML 1.0 Mazgirt (Tunceli) 2025-05-20 02:21:07 40.75 31.69167 10.36 ML 2.1 Merkez (Bolu) 2025-05-20 02:04:33 38.70833 26.67556 9.09 ML 1.8 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.63 km] Foça (İzmir) 2025-05-20 01:57:47 34.96917 33.79333 44.61 ML 2.4 Akdeniz , Larnaka Körfezi 2025-05-20 01:54:47 36.79167 26.47306 8.25 ML 1.7 Ege Denizi - [74.00 km] Bodrum (Muğla) 2025-05-20 01:41:42 38.10972 38.48694 6.98 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 2025-05-20 01:35:43 39.01861 43.60889 5.73 ML 0.9 Muradiye (Van) 2025-05-20 01:33:58 38.235 26.37583 8.01 ML 1.3 Ege Denizi - [05.84 km] Çeşme (İzmir) 2025-05-20 01:26:02 40.68306 35.48361 7.0 ML 0.9 Merzifon (Amasya) 2025-05-20 01:08:10 39.22583 29.00083 11.01 ML 2.5 Simav (Kütahya) 2025-05-20 01:03:04 38.11528 38.48583 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 2025-05-20 00:52:32 36.78694 25.77806 7.0 ML 1.9 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.20 km] Bodrum (Muğla) 2025-05-20 00:51:48 39.09056 33.27722 7.0 ML 1.4 Kulu (Konya) 2025-05-20 00:36:05 38.62444 26.57806 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.94 km] Karaburun (İzmir) 2025-05-20 00:32:09 36.98333 29.1875 16.02 ML 2.2 Çameli (Denizli) 2025-05-20 00:25:16 38.62028 38.74278 7.0 ML 1.7 Baskil (Elazığ) 2025-05-20 00:21:33 38.15472 37.61361 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-05-19 23:17:56 39.07389 33.265 6.95 ML 1.0 Kulu (Konya) 2025-05-19 23:15:47 38.15889 36.84583 8.02 ML 2.5 Afşin (Kahramanmaraş) 2025-05-19 23:13:13 38.85778 37.3425 7.15 ML 1.4 Gürün (Sivas) 2025-05-19 23:12:08 38.85861 37.31833 6.99 ML 1.0 Gürün (Sivas) 2025-05-19 22:48:18 37.00472 28.39028 7.27 ML 1.4 Ula (Muğla) 2025-05-19 22:39:26 38.15028 38.49556 6.81 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 2025-05-19 22:21:04 38.6825 39.99361 7.02 ML 1.2 Palu (Elazığ) 2025-05-19 22:19:37 38.69194 40.00333 7.95 ML 1.5 Palu (Elazığ) 2025-05-19 22:01:10 38.05722 38.50583 7.08 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

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21 MAYIS AFAD VE KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!