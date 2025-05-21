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Son dakika 21 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son dakika 21 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara&#039;da, İzmir&#039;de deprem mi oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 Mayıs 202 Salı günü 23:36 sularında İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem olması üzerine kent sakinleri tedirgin oldu. 21 Mayıs Çarşamba günü AFAD ve Kandilli deprem listesini paylaştı. Buna göre, İstanbul, Ankara'da, İzmir gibi deprem bölgelerinde anlık yaşanan depremler kaydedildi.

Vatandaşlar yaşadıkları bölgede sarsıntı hissettiği an arama motorlarına az önce deprem mi oldu? sorusunu aratıyor.  Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor.

Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs 2025 İzmir'de deprem mi oldu? İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika 21 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 21 MAYIS AFAD VE KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'ye 23,63 kilometre uzaklıkta saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalara anbean deprem haberlerini vermeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yaparak sitesinde olan son 500 depremi paylaşıyor.

Son dakika 21 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? - 2. Resim

21 MAYIS İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Son olarak İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 23.36'da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 21 Mayıs 00.23 tarihi itibarıyla herhangi bir deprem haberi bulunmamaktadır.

Son dakika 21 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? - 3. Resim

MUĞLA MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:25'te Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen deprem, yerin 11.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti

21 MAYIS AFAD VE KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!

2025-05-20 23:36:5340.81528.385838.16MW4.0Marmara Denizi - [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul) 
2025-05-20 23:14:2639.2208328.994728.81ML2.1Simav (Kütahya) 
2025-05-20 22:54:5435.7761127.3219416.18ML2.2Ege Denizi - [102.52 km] Datça (Muğla) 
2025-05-20 22:25:5038.2080638.5788910.77ML1.8Battalgazi (Malatya) 
2025-05-20 22:18:0239.1577828.921947.17ML1.0Simav (Kütahya) 
2025-05-20 21:42:3239.0528.636676.95ML1.1Demirci (Manisa) 
2025-05-20 21:40:4440.8255628.295288.15ML1.2Marmara Denizi - [26.48 km] Büyükçekmece (İstanbul) 
2025-05-20 21:40:3138.0863938.468897.0ML1.0Sincik (Adıyaman) 
2025-05-20 21:19:1638.2547238.748615.89ML0.8Pütürge (Malatya) 
2025-05-20 21:02:4039.4386126.29758.64ML1.5Ege Denizi - [06.73 km] Ayvacık (Çanakkale) 
2025-05-20 20:40:0239.0447228.64257.1ML1.3Demirci (Manisa) 
2025-05-20 20:34:1837.5555637.393896.11ML1.8Pazarcık (Kahramanmaraş) 
2025-05-20 20:19:2538.6561138.72756.83ML1.5Baskil (Elazığ) 
2025-05-20 20:14:3939.0119429.575287.07ML1.8Gediz (Kütahya) 
2025-05-20 19:39:2338.4472237.316117.06ML2.0Darende (Malatya) 
2025-05-20 19:36:5935.5461132.2586133.36ML1.8Akdeniz 
2025-05-20 19:30:5941.1005643.843617.24ML2.8Shirak (Ermenistan) - [24.49 km] Akyaka (Kars) 
2025-05-20 19:00:4239.5152828.191396.97ML1.4Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-20 18:58:5739.5030628.176676.81ML1.5Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-20 18:18:2538.1605632.022226.97ML1.2Ilgın (Konya) 
2025-05-20 18:01:4738.1208326.125837.29ML3.0Ege Denizi - [20.96 km] Çeşme (İzmir) 
2025-05-20 18:00:4738.9433327.068337.27ML1.4Aliağa (İzmir) 
2025-05-20 17:43:1938.1802832.0257.0ML1.9Ilgın (Konya) 
2025-05-20 17:41:4339.1819428.930567.33ML0.9Simav (Kütahya) 
2025-05-20 17:30:0137.3352836.8888915.44ML1.2Türkoğlu (Kahramanmaraş) 
2025-05-20 16:51:3236.7180625.641677.0ML3.0Ege Denizi 
2025-05-20 16:43:5839.447525.771947.46ML1.2Ege Denizi - [25.54 km] Ayvacık (Çanakkale) 
2025-05-20 16:31:4337.3966736.574177.58ML2.5Onikişubat (Kahramanmaraş) 
2025-05-20 16:21:1138.522531.88757.0ML1.5Yunak (Konya) 
2025-05-20 15:51:1138.9888927.929178.86ML1.4Akhisar (Manisa) 
2025-05-20 15:22:0239.8847228.855287.15ML1.7Orhaneli (Bursa) 
2025-05-20 15:06:0540.7391727.444178.32ML1.8Marmara Denizi - [09.36 km] Şarköy (Tekirdağ) 
2025-05-20 14:58:4536.9172228.814447.0ML1.5Köyceğiz (Muğla) 
2025-05-20 14:47:5339.3802840.658067.0ML1.8Yedisu (Bingöl) 
2025-05-20 14:30:4835.3736132.794447.0ML1.6Akdeniz 
2025-05-20 14:25:5936.0311128.0861111.76ML3.4Akdeniz - [66.70 km] Marmaris (Muğla) 
2025-05-20 13:51:0938.9816727.93257.0ML2.0Akhisar (Manisa) 
2025-05-20 13:14:1539.1902828.915837.0ML1.3Simav (Kütahya) 
2025-05-20 13:09:3139.2369428.921397.0ML1.2Simav (Kütahya) 
2025-05-20 13:07:4839.0580633.270567.03ML1.9Kulu (Konya) 
2025-05-20 12:59:3240.0397228.9333313.52ML1.8Orhaneli (Bursa) 
2025-05-20 12:30:2636.4311134.884174.48ML1.9Akdeniz - Mersin Körfezi - [34.74 km] Karataş (Adana) 
2025-05-20 11:54:3642.1219425.250839.96ML2.4Parvomay, Filibe (Bulgaristan) - [98.85 km] Merkez (Edirne) 
2025-05-20 09:50:0339.9272228.803337.35ML1.8Orhaneli (Bursa) 
2025-05-20 09:36:3338.9961127.903616.91ML2.1Akhisar (Manisa) 
2025-05-20 09:11:3341.0861143.842227.16ML3.3Shirak (Ermenistan) - [23.44 km] Akyaka (Kars) 
2025-05-20 09:06:0139.6108327.380287.0ML1.5İvrindi (Balıkesir) 
2025-05-20 08:46:1540.8244428.427.0ML1.9Marmara Denizi - [21.32 km] Büyükçekmece (İstanbul) 
2025-05-20 08:28:3139.0580633.276946.99ML2.6Kulu (Konya) 
2025-05-20 08:18:1739.20525.826677.0ML1.4Ege Denizi - [36.80 km] Ayvacık (Çanakkale) 
2025-05-20 07:27:2037.1994436.951116.99ML1.7Nurdağı (Gaziantep) 
2025-05-20 07:02:0640.8338928.424446.99ML1.6Marmara Denizi - [20.21 km] Büyükçekmece (İstanbul) 
2025-05-20 06:55:1036.047528.0672210.68ML2.9Akdeniz - [64.96 km] Marmaris (Muğla) 
2025-05-20 06:54:1240.8361128.4222210.03ML2.6Marmara Denizi - [20.09 km] Büyükçekmece (İstanbul) 
2025-05-20 06:12:2139.2430628.971677.0ML1.2Simav (Kütahya) 
2025-05-20 05:53:3641.1391743.909178.74ML1.3Shirak (Ermenistan) - [31.47 km] Akyaka (Kars) 
2025-05-20 05:35:1238.2547238.090837.07ML1.0Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-20 05:26:4739.9063939.991676.91ML1.3Çayırlı (Erzincan) 
2025-05-20 05:25:3339.652528.6058.84ML1.2Dursunbey (Balıkesir) 
2025-05-20 05:18:2639.1072233.3191710.65ML1.7Tuz Gölü - [05.73 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 
2025-05-20 05:16:0639.5077826.0266710.97ML2.4Ege Denizi - [04.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 
2025-05-20 05:04:2636.8829.1002812.93ML1.8Dalaman (Muğla) 
2025-05-20 04:47:4537.0129.151947.7ML1.1Çameli (Denizli) 
2025-05-20 04:38:2838.5255638.006677.01ML1.3Yazıhan (Malatya) 
2025-05-20 04:28:2039.1644428.919447.48ML1.0Simav (Kütahya) 
2025-05-20 04:01:2937.1794436.968336.87ML1.2Nurdağı (Gaziantep) 
2025-05-20 03:56:2237.7622236.140566.99ML1.2Saimbeyli (Adana) 
2025-05-20 03:54:3839.2233328.997510.86ML1.0Simav (Kütahya) 
2025-05-20 03:25:4840.7413931.6758312.03ML1.1Merkez (Bolu) 
2025-05-20 03:18:0938.6630636.387226.96ML1.1Pınarbaşı (Kayseri) 
2025-05-20 03:08:5938.0888938.3369411.13ML1.1Çelikhan (Adıyaman) 
2025-05-20 02:39:3640.7513931.6916710.21ML2.7Merkez (Bolu) 
2025-05-20 02:36:1539.0608333.270285.31ML1.5Kulu (Konya) 
2025-05-20 02:29:1538.4661131.891398.83ML1.0Ilgın (Konya) 
2025-05-20 02:25:1439.0436139.784726.99ML1.0Mazgirt (Tunceli) 
2025-05-20 02:21:0740.7531.6916710.36ML2.1Merkez (Bolu) 
2025-05-20 02:04:3338.7083326.675569.09ML1.8Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.63 km] Foça (İzmir) 
2025-05-20 01:57:4734.9691733.7933344.61ML2.4Akdeniz , Larnaka Körfezi 
2025-05-20 01:54:4736.7916726.473068.25ML1.7Ege Denizi - [74.00 km] Bodrum (Muğla) 
2025-05-20 01:41:4238.1097238.486946.98ML0.9Sincik (Adıyaman) 
2025-05-20 01:35:4339.0186143.608895.73ML0.9Muradiye (Van) 
2025-05-20 01:33:5838.23526.375838.01ML1.3Ege Denizi - [05.84 km] Çeşme (İzmir) 
2025-05-20 01:26:0240.6830635.483617.0ML0.9Merzifon (Amasya) 
2025-05-20 01:08:1039.2258329.0008311.01ML2.5Simav (Kütahya) 
2025-05-20 01:03:0438.1152838.485837.0ML1.2Sincik (Adıyaman) 
2025-05-20 00:52:3236.7869425.778067.0ML1.9Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.20 km] Bodrum (Muğla) 
2025-05-20 00:51:4839.0905633.277227.0ML1.4Kulu (Konya) 
2025-05-20 00:36:0538.6244426.578067.0ML1.4Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.94 km] Karaburun (İzmir) 
2025-05-20 00:32:0936.9833329.187516.02ML2.2Çameli (Denizli) 
2025-05-20 00:25:1638.6202838.742787.0ML1.7Baskil (Elazığ) 
2025-05-20 00:21:3338.1547237.613617.0ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş) 
2025-05-19 23:17:5639.0738933.2656.95ML1.0Kulu (Konya) 
2025-05-19 23:15:4738.1588936.845838.02ML2.5Afşin (Kahramanmaraş) 
2025-05-19 23:13:1338.8577837.34257.15ML1.4Gürün (Sivas) 
2025-05-19 23:12:0838.8586137.318336.99ML1.0Gürün (Sivas) 
2025-05-19 22:48:1837.0047228.390287.27ML1.4Ula (Muğla) 
2025-05-19 22:39:2638.1502838.495566.81ML0.9Sincik (Adıyaman) 
2025-05-19 22:21:0438.682539.993617.02ML1.2Palu (Elazığ) 
2025-05-19 22:19:3738.6919440.003337.95ML1.5Palu (Elazığ) 
2025-05-19 22:01:1038.0572238.505837.08ML1.0Sincik (Adıyaman)

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21 MAYIS AFAD VE KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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