Son dakika deprem mi oldu? 4 Temmuz Cuma İstanbul, Ankara, İzmir için deprem listesi paylaşıldı
Ülkemiz her an deprem riski ile karşı karşıyadır. En ufak sarsıntı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem listesini inceliyor. Son dakika deprem olup olmadığı ise arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte 4 Temmuz Cuma İstanbul, Ankara, İzmir için deprem listesi...
Farklı fay hatlarında gerçekleşen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların dışında birçok artçının ortaya çıkmasına neden oluyor.
Türkiye'de sık sık deprem yaşanmaktadır. Son olarak Bursa'da gerçekleşen depremler İstanbul'da da tedirginlik oluşturdu. İşte bugünkü depremler listesi.
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre 4 Temmuz 2025 Cuma günü büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.
Son olarak İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 1.5 büyüklüğünde 12.13 derinliğinde deprem gerçekleşti. Küçük ölçekte olduğu için herhangi bir sarsıntı hissedilmedi.
AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
|2025-07-04 06:06:34
|37.89639
|27.40361
|6.64
|1.0
|Selçuk (İzmir)
|2025-07-04 05:48:56
|40.72222
|28.59333
|12.13
|1.5
|Marmara Denizi - [27.46 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|2025-07-04 05:22:39
|38.04278
|29.065
|11.86
|0.9
|Pamukkale (Denizli)
|2025-07-04 05:16:18
|38.10222
|36.80472
|6.6
|1.4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2025-07-04 04:49:56
|35.77083
|27.73667
|10.61
|1.9
|Akdeniz - [101.25 km] Marmaris (Muğla)
|2025-07-04 04:38:40
|38.47611
|39.31417
|7.0
|1.2
|Hazar Gölü - [02.76 km] Sivrice (Elazığ)
|2025-07-04 04:21:32
|38.11222
|27.10972
|7.0
|1.5
|Menderes (İzmir)
|2025-07-04 03:52:39
|38.88667
|41.03278
|6.91
|1.0
|Solhan (Bingöl)
|2025-07-04 03:49:04
|39.38444
|28.62556
|7.0
|1.2
|Bigadiç (Balıkesir)
|2025-07-04 03:38:37
|38.14667
|30.89806
|7.0
|1.0
|Gelendost (Isparta)
|2025-07-04 03:30:52
|38.52278
|39.60417
|8.96
|1.8
|Maden (Elazığ)
|2025-07-04 03:28:46
|38.06444
|37.19778
|6.71
|1.1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|2025-07-04 03:23:00
|39.0725
|30.055
|7.0
|2.0
|Altıntaş (Kütahya)
|2025-07-04 03:06:31
|36.91222
|25.87278
|7.0
|2.2
|Ege Denizi