Son dakika deprem mi oldu? 4 Temmuz Cuma İstanbul, Ankara, İzmir için deprem listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2025 08:05 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 08:07 - Güncelleme:

Deprem, AFAD, Kandilli Rasathanesi, İzmir, İstanbul, Haber

Ülkemiz her an deprem riski ile karşı karşıyadır. En ufak sarsıntı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem listesini inceliyor. Son dakika deprem olup olmadığı ise arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte 4 Temmuz Cuma İstanbul, Ankara, İzmir için deprem listesi...

Farklı fay hatlarında gerçekleşen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların dışında birçok artçının ortaya çıkmasına neden oluyor. Türkiye'de sık sık deprem yaşanmaktadır. Son olarak Bursa'da gerçekleşen depremler İstanbul'da da tedirginlik oluşturdu. İşte bugünkü depremler listesi. SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre 4 Temmuz 2025 Cuma günü büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Son olarak İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 1.5 büyüklüğünde 12.13 derinliğinde deprem gerçekleşti. Küçük ölçekte olduğu için herhangi bir sarsıntı hissedilmedi. AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 2025-07-04 06:06:34 37.89639 27.40361 6.64 1.0 Selçuk (İzmir) 2025-07-04 05:48:56 40.72222 28.59333 12.13 1.5 Marmara Denizi - [27.46 km] Beylikdüzü (İstanbul) 2025-07-04 05:22:39 38.04278 29.065 11.86 0.9 Pamukkale (Denizli) 2025-07-04 05:16:18 38.10222 36.80472 6.6 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-07-04 04:49:56 35.77083 27.73667 10.61 1.9 Akdeniz - [101.25 km] Marmaris (Muğla) 2025-07-04 04:38:40 38.47611 39.31417 7.0 1.2 Hazar Gölü - [02.76 km] Sivrice (Elazığ) 2025-07-04 04:21:32 38.11222 27.10972 7.0 1.5 Menderes (İzmir) 2025-07-04 03:52:39 38.88667 41.03278 6.91 1.0 Solhan (Bingöl) 2025-07-04 03:49:04 39.38444 28.62556 7.0 1.2 Bigadiç (Balıkesir) 2025-07-04 03:38:37 38.14667 30.89806 7.0 1.0 Gelendost (Isparta) 2025-07-04 03:30:52 38.52278 39.60417 8.96 1.8 Maden (Elazığ) 2025-07-04 03:28:46 38.06444 37.19778 6.71 1.1 Ekinözü (Kahramanmaraş) 2025-07-04 03:23:00 39.0725 30.055 7.0 2.0 Altıntaş (Kütahya) 2025-07-04 03:06:31 36.91222 25.87278 7.0 2.2 Ege Denizi 4 TEMMUZ KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ İlgili Haber 3 Temmuz Perşembe Az önce deprem nerede oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin